El PSPV de la provincia entra de lleno en campaña con la vista puesta en las primarias

Una vez iniciada la cuenta atrás para la celebración del congreso provincial del PSPV, los movimientos se acentúan. Ganar visibilidad, salir en la foto, se convierte en una cuestión clave para sumar notoriedad. En unos casos, se precisa ganar protagonismo para aparentar fortaleza, para promocionar una determinada candidatura. En otros, se trata simple y llanamente de una batalla por la supervivencia, de un desesperado intento por no caer en la irrelevancia. El desembarco este jueves en Xixona del presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, puso de manifiesto que el Juego de Tronos de los socialistas alicantinos cobra fuerza a un mes y medio de las primarias a la secretaría general, fijadas el 16 de enero. Se evidenció que acercarse al jefe del partido en un momento en el que todos los vientos soplan a su favor es crucial cuando lo que se busca es proyección y muchos flashes.

No se hablaba de otra cosa. La presencia del exalcalde de Elche y diputado nacional Alejandro Soler, candidato a la secretaría general del PSPV en la provincia, fue sin duda uno de los principales vectores de chascarrillos y comentarios entre la tropa socialista, que visitó ayer la Feria de Navidad celebrada en la cuna del turrón. Todos ellos capitaneados por Puig y flanqueados por consellers como el de Hacienda, Vicent Soler, el de Política Territorial, Arcadi España, o la de Justicia, Gabriela Bravo; además de otros como el de Educación, Vicent Marzà (Compromís). Pues bien, en las fotografías para la posteridad que darán cuenta de que el Consell celebró en diciembre de 2022 un pleno en Xixona y que, posteriormente, se acudió a la feria más dulce del patrimonio gastronómico alicantino, quedará constancia de que Soler siguió muy de cerca cada paso del jefe del Consell. Hasta publicó en sus redes sociales fotos con los titulares de Hacienda y de Política Territorial.

El acercamiento público del ilicitano hacia Puig es más que evidente y empieza a dejar imágenes que sin duda habrían sorprendido tiempo atrás, cuando Soler estaba con los sanchistas que orbitaban en torno al otrora todopoderoso José Luis Ábalos, y plantaron batalla al de Morella en unas primarias en las que se impuso a Rafa García. El mismo que ha acabado integrado en la flamante ejecutiva del PSPV y que, además, acudió al acto de presentación de la candidatura de Soler celebrado el pasado fin de semana en Elche.

El ilicitano no llegó solo. Arribó a Xixona arropado por el rebautizado como sector alejandrino, por muchos de los que han dado un paso al frente para apoyar su candidatura, como su mano derecha y diputado autonómico, Francis Rubio, y los diputados provinciales Joaquín Hernández (Dolores); Fulgencio Cerdán (Villena); Manuel Penalva (Crevillent); Maite García (l’Alfàs del Pi); y la anfitriona, la alcaldesa de Xixona, Isabel López.

Aunque la norma en política dicta que Ximo Puig siempre estará arropado por los suyos en todos y cada uno de sus desplazamientos de norte a sur de la Comunidad, no pasó desapercibido que a la cita de Xixona acudió más personal del habitual, siendo un acto institucional, no de partido, y, además, de grupos a los que nunca se ha considerado que son de los afines a Puig y que no son de ese municipio. A la presencia habitual de la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, se sumaron otras como la del portavoz del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, el concejal Manuel Martínez o la diputada autonómica Sandra Martín

Mientras, Toni Francés, alcalde de Alcoy y también candidato a la secretaria provincial, presidía este viernes un pleno en el Ayuntamiento que dirige mientras en Xixona se vivía el desembarco de los alejandrinos. Francés ultima los detalles para escenificar igualmente la presentación de su candidatura, anunciada oficialmente esta semana y cuya puesta de largo se ha programado para el día 11 de diciembre en la Universidad de Alicante. No obstante, era un secreto a voces desde el congreso del PSPV en Benidorm. El hecho de que Ximo Puig lo dejara fuera de la ejecutiva evidenció, precisamente, que le allanaba el camino en la carrera por liderar el partido en Alicante, un movimiento que fue interpretado como un espaldarazo al alcoyano del jefe de los socialistas valencianos en la batalla por la secretaría general de la provincia.