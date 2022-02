La pugna por el control del PSPV en la provincia se traslada a la Vega Baja

La Vega Baja había sido históricamente un territorio controlado por los afines al exsenador Ángel Franco. Sin embargo, las primarias celebradas hace casi tres semanas no sólo le dieron la victoria al diputado nacional Alejandro Soler, que en el congreso que se celebra este sábado se convertirá en el nuevo secretario general de los socialistas alicantinos. También dieron un vuelco a los liderazgos en la Vega Baja. El ilicitano también se impuso en el sur de la provincia, con una victoria ajustada, pero victoria en cualquier caso. Un triunfo que, en buena medida, se atribuyó al alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, que este verano ya anunció que se presentaría como candidato a la Secretaría General de su comarca. Las primarias no hicieron más que reafirmarle en su decisión. Enfrente, sin embargo, no tendrá a Manuel Pineda, actual secretario comarcal, diputado autonómico, alcalde de Rafal, y cercano al sector franquista. Tendrá al alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, que este mismo miércoles hizo pública su decisión.

Pineda había expresado su voluntad de revalidar el cargo de secretario general antes de que se abriera el calendario congresual. Sin embargo, finalmente ha acabado renunciando, aunque solo en el ámbito del partido, no públicamente, a dar batalla por hacerse con el liderazgo del PSOE en la Vega Baja. La pugna otra vez se las promete reñida y, desde determinados círculos del partido, se había venido apuntando al propio Pineda como uno de los responsables de que los franquistas y, por tanto, la candidatura del alcalde de Alcoy, Toni Francés, perdiera en la comarca. No se movilizó lo suficiente a la militancia y la tasa de abstenciones en determinadas agrupaciones acabó decantando la balanza. Descartado ya Pineda y también el exalcalde de Benejúzar y diputado provincial, Miguel López, será José Luis Sáez quien sea el aspirante del bloque ximista en el cónclave que se celebrará el domingo 27 de febrero. Con un matiz: en los últimos días, el sector de Alejandro Soler le había tanteado con la intención de que estuviera en la nueva ejecutiva provincial. «Después de semanas de trabajo y reflexión he decidido dar un paso adelante y promover mi candidatura a la Secretaría General del PSPV PSOE en la comarca de la Vega Baja», indicó el alcalde guardamarenco a los militantes. Eso sí, Sáez matizó que «su compromiso para con Guardamar continúa intacto, y ahora, en estos momentos tan decisivos para la comarca, la provincia y, por supuesto, la Generalitat, creo que puedo aportar mucho para consolidar el proyecto del partido». Sáez pidió a los militantes «todo el apoyo que podáis darme. Vamos a tener meses muy complejos de trabajo duro, que nos tienen que llevar al mes de mayo de 2023 con toda la fuerza posible para consolidar el proyecto socialista en Guardamar, la comarca, la provincia y en la Comunidad». De los ayuntamientos gobernados por el PSOE en la comarca, Sáez, alcalde desde 2015, gestiona el segundo municipio más importante en población, tras Rojales, con una mayoría absoluta aplastante: once concejales frente a los cuatro de la primera fuerza en la oposición, el PP. Hasta la fecha, ha reflejado un perfil volcado en la gestión municipal, de ahí que el anuncio de su candidatura pueda generar cierta sorpresa a nivel comarcal. Uno de sus puntos fuertes es su experiencia en comunicación directa. De hecho, uno de los pilares de su gestión es la de trasladar a diario, de forma personal y casi en tiempo real, el día a día del Ayuntamiento a través de las redes sociales. Puede alardear de excelentes relaciones con el Gobierno del Botànic, que ha puesto al municipio como ejemplo de gestión. No obstante, Sáez ha sido poco amigo de las habituales adscripciones a familias socialistas y bastante ajeno, hasta ahora, a la vida orgánica del partido. En las últimas primarias en su agrupación votaron 84 militantes de los 98 censados. En total, 41 papeletas fueron para Toni Francés y 42 para Soler. Además de esta candidatura, el diputado provincial y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha expresado también su voluntad de aspirar a la Secretaría General de la comarca. Hernández contará con el respaldo de la militancia que ha apoyado a Alejandro Soler para liderar el PSOE provincial. De hecho, los votos de la agrupación de Dolores, que ahora cuenta con 148 militantes socialistas y, por tanto, con más que la de Torrevieja -principal ciudad de la comarca por población-, fueron determinantes para inclinar la balanza a favor de Alejandro Soler en esa elección de hace unas semanas. El resultado de la Vega Baja en las primarias comarcales es determinante para fijar el equilibrio de poder provincial. A priori, la Marina Alta, l’Alcoià y l’Alacantí podrían ser para el bloque ximista, mientras que el Baix Vinalopó, la Marina Baixa y el Vinalopó serían para los alejandrinos, aunque en el Vinalopó hubo una diferencia de en torno a 123 votos a favor de Soler y también se da por hecho que habrá dos candidaturas. El resultado en el Bajo Segura puede reforzar a Soler o al otro grupo. Todo, además, cuando son las secretarías comarcales y locales las que cuentan en la confección de las listas electorales frente a la provincial.