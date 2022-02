Papi Robles: "No me preocupa que la ultraderecha quiera hacer caer a Oltra. Si Mazón quiere ir de la mano de ellos, pues adelante"

La nueva síndica de Compromís en las Cortes, Papi Robles, ha vuelto a enfatizar hoy el apoyo sin fisuras de su grupo parlamentario en torno a la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra. La portavoz de los valencianistas en la Cámara autonómica ha criticado lo que considera una "campaña de acoso" de la derecha y la extrema derecha para tratar de desgastar a la número dos del Consell, tras la presentación de denuncias para que se investigue si la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas encubrió el abuso sexual a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, condenado a cinco años de prisión. Con todo, Robles ha afirmado que no le preocupa el posible desgaste que pueda sufrir la imagen de la lideresa de su partido porque defiende que, en el fondo, todo forma parte de una maniobra para tratar de "hacer caer" a Oltra. "Si Mazón quiere ir de la mano de la ultraderecha, pues adelante", ha aseverado en alusión al líder del PP en la Comunidad y presidente de la Diputación de Alicante, quien utiliza este asunto como línea de ataque político de forma constante.

La portavoz parlamentaria de Compromís, en un encuentro con periodistas al que también ha asistido la portavoz adjunta, Aitana Mas, ha defendido que la extrema derecha ha centrado sus ataques en la vicepresidenta del Consell porque "no les viene bien la legitimidad moral de Oltra" por su labor contra la corrupción y su defensa de los derechos sociales. "Como políticamente no pueden con ella, lo intentan desde ese punto de vista", ha añadido. De hecho, ha afirmado que se incluye el nombre de Mónica Oltra en querellas sobre asuntos con los que no tienen nada que ver, y al final el tiempo le acaba dando la razón. A pesar de todo, cree que la vicepresidenta está ahora "mucho más fuerte que hace tres años".

"Si hay que aguantar el chaparrón, se aguanta. No es agradable a nivel personal, pero no nos vamos a amedrentar por estas cosas", ha subrayado Robles.

La síndica de los valencianistas ha explicado que su grupo parlamentario y el propio Gobierno del Botànic están centrados en la gestión en la recta final de la legislatura y hasta las elecciones previstas para el último domingo de mayo, en "aprovechar" los meses que restan. Ha mostrado su confianza en que esta vez no se registrará un adelanto electoral, en sintonía con los mensajes que viene lanzando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a diferencia de lo que ocurrió el pasado mandato, lo que generó un cisma entre los socios de gobierno. No obstante, ha recalcado que su formación está "preparada para lo que venga", aunque ha deslizado que el jefe del Consell es consciente de que para reeditar el pacto del botánico necesita a Compromís. "Puig sabe que no puede gobernar la Comunidad Valenciana sin nosotros", ha aseverado. En esa línea, cree que el Botànic está en disposición de renovar en 2023 en un contexto en el que el PP a menudo está siendo "más radical que Vox".

La probación de la Ley de Cambio Climático y Energías Renovables, junto a la de Gobierno Abierto y la de Economía Circular, son tres de las prioridades en materia legislativa que el grupo parlamentario de Compromís se marca para lo que resta de mandato, confiando en que la primera norma pueda ser aprobada antes de 2022.

Sobre la ordenanza de mendicidad y prostitución aprobada ayer por el pleno de Alicante, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica, Robles cree que tiene un carácter punitivo y que busca apuntar con el dedo a los más vulnerables, en lugar de focalizarse en políticas para tratar de mejorar la vida de las personas. "Esa ordenanza no da respuesta a la situación de personas vulnerables", ha dicho. Ha desmentido que tenga similitudes importantes con la ordenanza del ayuntamiento de València, cuyo alcalde es su compañero de partido Joan Ribó, y se ha preguntado "a dónde quiere llegar el ayuntamiento de Alicante" con esta normativa y con las multas de hasta 3.000 euros que prevé la ordenanza.

Para evidenciar el rechazo de Compromís a esta normativa y, de paso, plantar batalla política en las instituciones, Aitana Mas ha recordado que Compromís ha presentado una iniciativa en las Cortes para condenar la ordenanza promovida por el bipartito de PP y Cs, liderado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y que ha contado con el apoyo de Vox. De hecho, desde la izquierda valenciana se destaca que medidas de este tipo son el resultado de gobernar con apoyo de la ultraderecha, por lo que desde Compromís destacan la necesidad de mantener un cordón sanitario en torno al partido que lidera Santiago Abascal.