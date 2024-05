Alicante se sube a la bici para protestar contra la guerra en Gaza

Alicante vuelve a levantar la voz en apoyo a Palestina. Los colectivos BDS País Valencià y Alacant en Bici se han unido a la convocatoria simultánea llevada a cabo en Alicante, València y Castellón para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y condenar los actos de Israel en la Franja de Gaza, catalogándolos de "genocidas".

La novedad respecto a las progresivas concentraciones que se han programado desde que se reavivó el conflicto en Oriente Medio recae en que esta vez el recorrido se ha efectuado con los asistentes subidos en sus respectivas bicicletas en una ruta programada de 8,5 kilómetros por todo el centro de la ciudad, tomando como punto de partida la Plaza de Toros, a las 12 horas.

Recorrido de la "bicifestación" en apoyo de Palestina / INFORMACIÓN

Durante el recorrido, que ha llegado hasta el barrio de Benalúa, se han realizado cánticos en contra de la guerra y los manifestantes se han servido de banderas de Palestina para ilustrar la causa por la que protestaban. En total, unos cincuenta ciclistas se han movilizado para reclamar el cese al fuego y la libertad del pueblo palestino.

La movilización ha finalizado a las 14 horas, frente al Ayuntamiento de Alicante, demandando al consistorio que rompa el "hermanamiento" que tiene la ciudad con la localidad israelí de Herzliya. Este municipio, que lleva el nombre de Theodor Herlz, fundador del sionismo, tiene unión directa con Alicante desde el año 1990, momento en que se oficializó su hermandad. Por tanto, una de las proclamas más escuchadas durante la "bicifestación" fue que se rompiesen esos lazos como símbolo de apoyo al pueblo palestino.

Un momento de la "bicifestación" por el centro de Alicante / Jose Navarro

En la plaza del Ayuntamiento, los manifestantes han desplegado una bandera gigante en el suelo y han mostrado pancartas con lemas como "aturem el genocidi sionista a Palestina" o "Palestina lliure! Boicot a Israel!". Entre los asistentes se ha podido ver al portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé.

Quinta convocatoria

Con esta convocatoria, ya son cinco las respuestas colectivas iniciadas por BDS País Valencià en Alicante. Esta última, según explica el colectivo, tiene su fundamento en el crecimiento de la represión contra los movimientos de solidaridad con Palestina. En este sentido, el European Civic Forum ha documentado durante los últimos seis meses que en 12 países de la Unión Europea se ha prohibido la realización de manifestaciones que piden un alto el fuego.

Bandera de Palestina desplegada frente al Ayuntamiento de Alicante / Jose Navarro

En total, ya han pasado siete meses desde que se reavivase el conflicto en Oriente Medio y desde BDS estiman que "este genocidio ininterrumpido continúa sin frenarse entre el silencio y la complicidad de las instituciones internacionales, dando apoyo a la desposesión del pueblo palestino". A través de un comunicado, la organización también expone que "muchas personas han sido represaliadas por denunciar un genocidio. Cuando nos quieren silenciar, volvemos a las calles para alzar la voz de manera unánime y defender la vida y los derechos de Palestina".

Inspiración internacional

La convocatoria está inspirada en diversas iniciativas internacionales como The Big Race for Palestine, Native Women Ride, Ride for Freedom, Bike 4 Palestine o The Great Ride of Return. Estas acciones nacieron a partir del trabajo de los Gaza Sunbirds, un equipo palestino de paraciclismo fundado después de que un francotirador israelí hiriera al atleta Alaa al Dali durante la Gran Marcha del Retorno, una gran protesta que se llevó a cabo frente a la frontera israelí y que acabó tornándose violentas hacia los protestantes palestinos desarmados.

Actualmente, los Gaza Sunbirds están compuestos por una veintena de atletas palestinos que han perdido algunas extremidades a causa de las operaciones militares de Israel y su principal misión es la de promover las marchas ciclistas para concienciar sobre la situación que se está viviendo en Gaza donde, hasta la fecha, se cifra que más de 33.000 personas han perdido la vida.