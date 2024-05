La viuda del camionero de Almoradí al que mataron unos vándalos en Bélgica: "Estoy traumatizada por el resto de mi vida"

María Godja, de 39 años, y Gheorghe Tibil, de 50, estaban a punto de casarse en agosto. Sin embargo, su boda nunca se celebrará. Una tragedia ocurrida en la autopista E42 truncó sus planes cuando cinco jóvenes de Andenne lanzaron un tapón de alcantarillado contra el parabrisas del camión que conducía Gheorghe, causándole la muerte instantánea.

En una entrevista con el periódico Het Laatste Nieuws, María, aún en shock, expresó su devastación: "Estoy traumatizada de por vida".

La pareja viajaba desde Alemania hacia París la noche del viernes al sábado pasado. A la una de la madrugada, se detuvieron en un aparcamiento de la E42 para cambiar de conductor. Después de un breve descanso, Gheorghe tomó el volante y continuaron su viaje. Fue entonces cuando, desde un puente entre Andenne y Héron, cinco jóvenes lanzaron una tapa de alcantarillado que impactó contra el camión.

“De repente vi algo caer sobre el parabrisas, todo sucedió muy rápido”, relató María a HLN. “Parecía una explosión, miré a mi lado y Gheorghe ya no reaccionaba”.

"Pensé que iba a morir"

Gheorghe Tibil y su prometida, y el estado en que quedó la luna del camión tras el impacto mortal. / INFORMACIÓN

La cubierta golpeó a Gheorghe de lleno, matándolo al instante. María, sin saber aún que su prometido había fallecido, intentó en vano alcanzar el pedal del freno. "Pensé que iba a morir", confesó. Finalmente, logró detener el camión con el freno de mano.

Una vez que el vehículo se detuvo, María intentó reanimar a Gheorghe, pero él no mostraba signos de vida. "Estaba gritando, pero él no podía oírme", recordó. "Busqué un teléfono para pedir ayuda. Intenté detener la hemorragia, pero ya era demasiado tarde", lamentó.

Entierro en Rumanía

Gheorghe será enterrado este domingo en Rumanía. María, ya en el país tras una escala en España, donde vivían en Almoradí, expresó su desolación: "¿Cómo voy a vivir sin él? Gheorghe era el mejor hombre del mundo. Siento que no me queda nada. Tengo la sensación de que me reuniré con él pronto, no quiero dejarlo solo", dijo devastada y enojada.

La joven está destrozada por la pérdida de su prometido, culpa de tres chicos de 18 años y dos de 17, todos de Andenne. Fueron detenidos el domingo pasado.

La fiscalía de Namur abrió una investigación por asesinato, sugiriendo premeditación e intención de matar. Desde entonces, los dos menores fueron remitidos al tribunal de menores, mientras que los tres adultos fueron detenidos por el juez de instrucción. Estos últimos fueron acusados de “obstrucción maliciosa del tráfico con resultado de muerte” y no de asesinato. Todos alegaron que nunca tuvieron la intención de matar al camionero.

María, al escuchar la noticia, no quiso creerla. "Lo mataron a propósito. Y a mí también me destruyeron. Estoy traumatizada por el resto de mi vida", confesó.

A pesar de que se desestimó la acusación de asesinato, los adultos acusados aún enfrentan una posible dura sentencia. Sin embargo, escaparán de la cadena perpetua. "Espero que los encierren de por vida", dijo María. "Y que paguen por lo que hicieron. Para que ninguna familia tenga que revivir este sufrimiento. Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver toda la escena. Deberíamos estar planeando nuestra boda, pero estoy planeando el funeral de Gheorghe. Todo esto gracias a ellos. Porque estaban aburridos".

