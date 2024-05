Una familia con un menor con parálisis cerebral al borde del desahucio en Alicante: "No nos queremos ir"

Un desahucio aplazado pero con fecha de ejecución sobre el papel. El inminente desalojo de una familia en Alicante, un matrimonio y un hijo de seis años con parálisis cerebral a su cargo, originalmente programado para el martes 7 de mayo en la calle Pasaje Artesanía en el barrio Colonia Requena, ha sido pospuesto hasta el 7 de junio, con una fecha límite final para el 3 de julio, ha generado una gran preocupación en la ciudad. Esta prórroga ha traído un suspiro de alivio a la familia, pero la incertidumbre sigue pesando sobre ellos al no contar con un techo bajo el que residir a partir del día en el que se ejecute el lanzamiento y se enfrentan al riesgo inminente de quedarse en la calle.

"No tenemos a dónde ir si nos desalojan", confesó Soria Oukil, madre de la familia afectada, con una mezcla de tristeza y preocupación. "Aquí en Alicante llevamos viviendo dos años y medio y no tenemos en nuestro entorno ni amigos ni familiares que puedan acogernos en caso de que el desahucio salga adelante, llevamos muy poco tiempo aquí", asegura Oukil. La falta de colaboración por parte del primer abogado que tuvo la familia dificultó inicialmente la posibilidad de acogerse al Real Decreto Antidesahucios, ya que no presentó los recursos necesarios en su momento.

El Sindicat de Barri Carolines, ha sido el colectivo que se ha encargado de llevar a cabo los trámites para tratar de impedir el desahucio. "El primer abogado no hizo este recurso, decía que no podía hacer más y consiguió un mes de suspensión. En este tiempo pedimos un cambio y la nueva abogada que nos han concedido ya ha conseguido darnos un mes más de plazo, la verdad es que muy bien, ella sí que ha querido hacer su trabajo", indica Raúl Font, miembro del colectivo sindical.

La situación de esta familia es particularmente delicada debido a la presencia de un miembro con parálisis cerebral. "La situación es que ellos tienen un hijo de seis años de edad que tiene un alto grado de discapacidad, con parálisis cerebral, y una nueva fecha de lanzamiento. A Soria acaban de darle la residencia, con resolución favorable que ha llegado esta semana, y nos hemos puesto en marcha para inscribirla como demandante de vivienda social en el EVha. En la vivienda estaban en situación de okupación, pero es que la situación en la que ellos se encuentran es muy vulnerable, el dueño de la vivienda tiene otros seis pisos en Alicante, no les podemos poner en el mismo nivel", explica Font.

A pesar de los recientes avances, la familia continúa enfrentando una batalla cuesta arriba en su búsqueda por mantenerse en su hogar. "En esta casa entramos en el mes de agosto del año pasado, primero estuvimos alquilados en un piso sin contrato que pagábamos en negro, pero el hombre con el que teníamos el acuerdo nos dijo un día que teníamos que irnos sin darnos explicaciones. En ese momento no encontramos donde ir porque tampoco teníamos la residencia y mi marido estaba trabajando en negro, no podíamos demostrar que éramos solventes", señala Soria Oukil.

Pese a ello, Soria defiende que durante todo el tiempo que llevan en el piso han trabajado para arreglarlo. "Hemos cambiado el baño y las tuberías, mi marido ha hecho toda la instalación nueva. Él trabaja cargando y descargando camiones y nuestro hijo va al colegio aquí en Alicante, al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, y la verdad es que le gusta mucho el cole y está muy contento. Antes de venir a España yo trabajaba como administrativa, la verdad es que Alicante nos gusta mucho, es muy diferentes a Argelia, pero estamos genial", asegura Oukil.

Desde el Sindicat de Barri de Carolines, Raúl Font, expresó su preocupación por la falta de recursos y apoyo institucional para esta y otras las familias vulnerables que residen en Alicante. "Nosotros por nuestra parte estamos intentando ganar algo de tiempo para ver si podemos aprovechar que acaban de darle la residencia, pero vamos a contrarreloj. Es fundamental que nos unamos como comunidad para ofrecer apoyo y soluciones a estas familias que luchan por su supervivencia porque por parte del Ayuntamiento de Alicante y de otras instituciones no dan soluciones, solo nos dicen que no hay vivienda", indica Font.

Respuesta municipal

En relación a este caso, desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran en respuesta a preguntas de este medio que el caso de esta familia "está en manos de Bienestar Social, que les está tramitando ayudas económicas". Además, destacan que "cumplen los requisitos para acceder a una vivienda del EVha especial para discapacitados ubicada en Orihuela Costa. Ellos están de acuerdo y el Ayuntamiento les está ayudando con los trámites".

Sin embargo, desde la Conselleria de Servicios Sociales han indicado que "a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Alicante no ha formalizado ante la EVha la propuesta de urgencia para esta unidad de convivencia", pese a ello aseguran que "en el momento que la EVha reciba el informe social y la propuesta de urgencia del Ayuntamiento, se abrirá un expediente de emergencia habitacional".

