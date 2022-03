Compromís exige a la Diputación que "saque de los bancos" el dinero de los remanentes y lo invierta en "ayudar a la gente"

Compromís reclama al presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, que saque de los bancos el dinero de la institución provincial y lo use "para ayudar a la gente y no para sus anuncios". Así lo ha manifestado el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, quien ha valorado positivamente el plan de ayudas para mitigar los efectos de la crisis energética que aprobará la Diputación, pero destaca la preocupación de la coalición ante la posibilidad de que sea "otro anuncio más de Carlos Mazón que no se cumplirá según la inversión presupuestada".

La junta de portavoces extraordinaria se reunía este lunes para aprobar el nuevo paquete de ayudas. Fullana teme que las ayudas finalmente no se ejecuten tras conocer que uno de cada cuatro euros de inversión real del presupuesto de 2021 no se ejecutó, tal y como publicó este diario. "La Diputación de Alicante durante años ha estado acumulando remanentes de tesorería a causa de las leyes de estabilidad presupuestaria", ha denunciado el diputado de Compromís. Ahora, al eliminarse estas leyes, la Diputación dispone de más de 300 millones de euros para poder invertir en los municipios de remanentes de tesorería, recuerda el portavoz de Compromís. "Lo que nos sorprende es cómo se están usando este dinero, cómo se está vaciando la hucha de la Diputación sin demasiado criterio, sobre todo con una fuerte capacidad de inversión", señala. "La misma canción que con las ayudas de la Dana, el covid, y nos preocupa mucho esta incapacidad de gestión del Partido Popular en la Diputación de Alicante", critica. Es por esta razón por la que Compromís le reclama al presidente de la Diputación que saque el dinero de la institución de los bancos y pueda destinarse "a ayudar a las personas y las empresas que están sufriendo en la actualidad la peor época desde la crisis financiera de 2008", marcada por la pandemia y ahora por los efectos de la guerra en Ucrania.