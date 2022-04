Los dos bloques del PSPV pactan en Alicante una ejecutiva de integración y la batalla se desplaza a Orihuela

Acuerdo de integración en la capital provincial y más que probable batalla al sur, en Orihuela. El PSPV-PSOE de la ciudad de Alicante formalizó este viernes el pacto entre los dos principales sectores del socialismo alicantino, el liderado por el exsenador Ángel Franco y el capitaneado por el secretario general de la provincia, Alejandro Soler, para constituir la nueva Ejecutiva local. El hasta ahora secretario general, el concejal y diputado provincial Miguel Millana, revalidará el cargo. Encabezará una comisión ejecutiva que se ha estirado hasta los 52 miembros para dar cabida a todas las sensibilidades, cuando un día antes se barajaba una cifra que rondaba la treintena. No obstante, la influencia del bloque franquista sigue siendo muy mayoritaria, al copar 13 de entre los 14 primeros puestos, los de mayor relevancia.

La negociación, que se apuró hasta el límite del plazo para registrar la lista, incluye un reparto de 34 puestos para el sector franquista y 18 para los alejandrinos, los antiguos sanchistas. La agrupación de Alicante estará presidida por José Soriano, Millana seguirá como secretario general y Eva Montesinos se mantendrá en la vicesecretaria general. También Pedro Ródenas continuará como secretario de organización en una comisión ejecutiva que, hasta ahí, mantiene un carácter continuista y que cuenta con un total de 10 vicesecretarías generales; de entre las cuales tan solo una de ellas se ha reservado para el bloque de Soler. En concreto la de Industria, Comercio, Memoria Histórica y Empleo, con la exconcejala María José Adsuar. Otro de los pocos nombres destacados de ese mismo sector es el de Antonio Mira-Perceval, al frente de la Secretaría de Trabajo, Empleo, Economía Social y Fondos Europeos. De hecho, son los únicos dos representantes de los alejandrinos entre los 22 primeros puestos de la ejecutiva. Eso es algo que refleja que, efectivamente, ha habido pacto de unión, pero dejando los puestos de relleno para las huestes de Soler.

En la lista acordada entre ambas familias del socialismo alicantino se reservan puestos para todos los concejales que formaron parte del grupo municipal que lideró el exalcalde Gabriel Echávarri, ahora retirado de la política, excepto para Gloria Vara. De la corporación actual, son cuatro concejales los que se integran en la Ejecutiva con cargo: Millana, Amorós, Raúl Ruiz y Lola Vilchez. El resto, ocupan responsabilidades orgánicas en otras estructuras del PSOE. Todos excepto uno. Ni más ni menos que el actual portavoz del grupo municipal, Francesc Sanguino. Si bien es cierto que con base en su cargo institucional es miembro nato de la ejecutiva, también lo es que cuenta con voz pero no con voto, lo que supone una evidencia más del nulo respaldo a nivel municipal. En tan solo tres años desde que concurrió a las elecciones como cabeza de lista en la capital de la provincia, Sanguino ha caído en desgracia y su continuidad en la política local está más que en entredicho. De la lista se cae esta vez la mujer de Ángel Franco, Fini Nicolás, aunque fuentes de este sector aseguran que no ha querido integrarse y que, en ningún caso, estaba vetada. Tampoco está en la Ejecutiva Ana Berenguer, directora general del Consell, quien para determinados sectores se encuentra en la terna de posibles aspirantes a alcaldable socialista en 2023 en Alicante.

La asamblea que permitirá a la militancia validar la nueva ejecutiva, prevista para este domingo, presenta a los afiliados una lista de 52 nombres que, en este caso, no sigue la paridad que tanto se defiende desde el PSPV-PSOE. Así, tan solo se integran 21 mujeres. Además, si examinan los 14 primeros puestos, los de mayor trascendencia, solo se ha incluido a cinco militantes del sexo femenino.

Aunque ha habido integración entre sectores, no todos han estado de acuerdo con el pacto formalizado. De hecho, el sanchista César Sampedro trató de presentar una candidatura alternativa pero no llegó a tiempo, por lo que presentó un recurso, dando a entender de esa forma su rechazo al acuerdo alcanzado por su propio sector, el de Soler. Durante las negociaciones que se cerraron al borde de expirar el plazo, también se acordaron los nombres que se integrarán en el comité comarcal. En este caso, de un total de 56 afiliados: 36 para los de Ángel Franco y 20 para los de Soler.

Mientras tanto, el exconcejal Antonio Zapata presentó las líneas maestras del programa con el que apuntala su candidatura a la secretaría general del PSPV-PSOE en Orihuela. El abogado da un paso al frente con la intención de relevar en el cargo a Carolina Gracia, quien, por otro lado, todavía no se ha postulado formalmente para tratar de mantenerse a la cabeza de la agrupación municipal. No obstante, se da por hecho que así lo hará, como ha dejado entrever en múltiples ocasiones. Esta probable batalla política trasciende más allá del escenario local y evidencia que la lucha por el poder que mantienen los dos principales sectores del socialismo alicantino sigue viva. Zapata está integrado en la corriente de Soler, mientras Gracia está alineada con el bloque ximista, que en los últimos meses ha perdido el control de la ejecutiva provincial y también de la Vega Baja. No obstante, el proceso todavía no se ha abierto, aunque el plazo máximo para celebrar la asamblea está cerca, el 30 de abril.