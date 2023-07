La batalla interna está servida en Compromís. La intensidad del conflicto, incluso, amenaza con romper la relación que mantienen los dos partidos mayoritarios que conforman la coalición, Més, el antiguo Bloc, e Iniciativa. El origen de la contienda se encuentra en el hecho de que el senador territorial, que se designa en las Cortes Valencianas, será Enric Morrera, uno de los fundadores del Bloc y presidente del Parlamento autonómico las últimas dos legislaturas. Desde Iniciativa, sin embargo, se defiende que esa plaza tenía que ser suya, con base en el acuerdo preelectoral que las dos formaciones alcanzaron para los comicios autonómicos que se celebraron el pasado 28 de mayo.

El hasta ahora senador territorial de Compromís, Carles Mulet, perteneciente a Iniciativa, daba por descontado que el cargo iba a ser para él. Tras conocer la elección de Morera, el propio Mulet habló de un «antes y un después» en la relación que mantienen Més e Iniciativa. Al mismo tiempo, advirtió que «mucha gente» de su partido es «partidaria de romper definitivamente» y que lo que queda es que «la coalición deje de existir». Iniciativa celebró una reunión de urgencia por la tarde, tras la cual su coportavoz Alberto Ibáñez -la otra coportavoz es la crevillentina Aitana Mas- calificó de «extrema gravedad» el hecho de que Més haya propuesto a Morera en lugar de a Mulet, les acusó de «romper la confianza y el acuerdo», y rechazó la participación en los órganos de Compromís mientras no se reconsidere esta decisión.

Grupo parlamentario

El grupo parlamentario de Compromís se reunió en la mañana del martes, después de que el lunes no se alcanzara un acuerdo por las discrepancias internas en la coalición, ya que Més defendía la candidatura de Morera e Iniciativa planteaba la de Mulet. A esta reunión del grupo parlamentario no asistieron los representantes de Iniciativa. Desde Més se acusó a Aitana Mas de registrar en la tarde del lunes en las Cortes la candidatura de Mulet, pese a que no se había alcanzado un acuerdo, por lo que ponen en tela de juicio que la crevillentina continúe como portavoz adjunta del grupo.

En la reunión que celebró ayer el grupo en las Cortes, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, planeteó la candidatura a senador territorial de Morera y contó con el respaldo de los nueve diputados de Més, mientras que los dos diputados de Els Verds se abstuvieron. Acto seguido, Mulet acusó a través de su cuenta de Twitter a Més de decidir «unilateralmente no respetar el acuerdo electoral de las autonómicas», en el que, según aseguró, «queda claro que el senador de Compromís le tocaba elegirlo a Iniciativa». También consideró que se ha hecho una «voladura controlada» que se buscaba desde hace tiempo.

Ejecutiva

Ya por la tarde, Iniciativa llevó a cabo su ejecutiva. Tras ella, compareció Ibáñez, que manifestó que lo vivido este martes «no ha pasado nunca en Compromís, una coalición que es plural, abierta y que es capaz de unir tradiciones políticas diferentes que son complementarias y nunca excluyentes». Sobre la decisión de Més de designar a Morera consideró que rompe «los acuerdos que dan estabilidad, pluralidad y buenos resultados electorales en el País Valencià». Por lo tanto, «se debe reconsiderar esta posición» y, mientras esto no suceda no participarán en los órganos de Compromís. Al respecto, puntualizó que Iniciativa «seguirá liderando, ideológica, programática e institucionalmente» la coalición.

Aunque Ibáñez señaló que «no es posible sentarse en una mesa con quien no puede sostenerte la mirada porque no ha cumplido sus acuerdos», aclaró que no se trata de una ruptura de la coalición». Además, sobre el pleno de mañana en las Cortes, en el que se votará la designación de los senadores territoriales, anunció que «ninguno de los diputados de Iniciativa votará a otra persona que no sea Mulet», alguien que, a su juicio, ha jugado un papel clave para que se visibilizara en Madrid la agenda valenciana.