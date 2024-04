Oltra: cuándo quiera, cómo quiera

En Compromís no exhiben dudas en torno a la idoneidad de que Mónica Oltra regrese a la primera línea de la formación política, después de que el pasado martes se conociera el archivo de su causa, en un sobreseimiento provisional que no es firme y que puede ser recurrido. Ni siquiera el dicho de que segundas partes no son buenas espanta a los integrantes de la coalición valencianista, que respaldan por unanimidad la vuelta de la que fuera vicepresidenta del Consell en la etapa del Botànic. Eso sí, quieren que sea ella la que lo decida, cuándo quiera y cómo quiera.

En este sentido, también se respeta la decisión de guardar silencio que mantiene Oltra desde el martes. «Ha vivido unos años muy complicados, en los que se ha sentido sola y ha mirado hacia dentro. Por eso ahora se tiene que tomar el tiempo que necesite para reflexionar, da igual que sean unos días, unas semanas o unos meses», manifestaba este viernes una fuente de Compromís. Mientras tanto, en el entorno de Oltra juegan a la ambigüedad, como lo refleja el mensaje publicado en la red social X (antiguo Twitter) por el que fuera su jefe de Gabinete, Miquel Real. «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos», escribía Real, en un texto en el que reproducía uno de los versos del poeta chileno Pablo Neruda.

Aunque la figura de Oltra provoca un apoyo prácticamente unánime, el ambiente interno que se respira en Compromís es diferente al que se vivía cuando se produjo su dimisión como vicepresidenta, hace cerca de dos años. Sobre todo en lo que hace referencia a sus dos socios mayoritarios, Més Compromís (el antiguo Bloc) e Iniciativa, que han protagonizado bastantes rifirrafes públicos en los últimos tiempos. Desde el partido fundado por la propia Oltra se llegó a acusar a Més de estar lanzando una «opa hostil» sobre ellos para intentar someterlos bajo su dominio. En este sentido, se censura, por ejemplo, que su portavoz adjunto en las Cortes y exconseller, Vicent Marzà, haya tomado esta semana la palabra en nombre de Oltra, cuando la relación entre ellos era mala. Marzà no ha sido el único que se ha pronunciado estos días. También lo ha hecho el exalcalde de València Joan Ribó, que en una carta publicada por Levante-EMV, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, le ha pedido a Oltra que vuelva a primera línea de Compromís, lo que, desde muchos círculos de la formación valencianista, se considera como un movimiento precipitado.

Calendario

No se puede hablar de una hipotética vuelta de la fundadora de Iniciativa sin tener en cuenta el calendario electoral. En este sentido, la primera de las citas con las urnas que involucra de pleno a Compromís es la de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Hay que tener en cuenta la participación de otro agente, Sumar. Mucho se ha hablado esta semana de que las diferencias entre los valencianistas y la plataforma de Yolanda Díaz complica la vuelta de Oltra en estos comicios. Al respecto, un veterano dirigente de la coalición señalaba este viernes que «un retorno para las europeas es muy precipitado, a la vez que queda mucho tiempo para ponerse a pensar ya en el candidato a la Generalitat para dentro de tres años, aunque sea una cuestión que pone nervioso a algunos».

El respeto a la decisión que tome Oltra y a su silencio es un argumento al que recurren la mayor parte de las fuentes consultadas por este diario, conocedoras de que la exvicepresidenta ha pasado unos años muy complicados en el plano anímico. «Si defendemos que somos el partido de las personas, no podemos dejar de cuidar a los nuestros», afirmaba este viernes un diputado en las Cortes. En Compromís también son conscientes de la influencia que tiene Oltra en el panorama político autonómico, y fuera de él, como lo demuestra el hecho de que sea trending topic desde que se conociera el archivo de su causa, y no se quiere desaprovechar esa cuestión.

