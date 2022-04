Motivación, constancia, compromiso, formación continua y trabajo en equipo son algunos de los valores indispensables para poder gestionar con éxito cuatro clínicas dentales. Este es el caso del Dr. Alejandro Gómiz Bordalás, quien dirige IGB Dental, una empresa familiar que abrió sus puertas en 2010 y que, actualmente, tiene cuatro clínicas ubicadas en Alicante, Elche, San Vicente del Raspeig y Elda.

“Es fundamental contar con un equipo humano muy cualificado, para poder ofrecer un servicio de atención y calidad a nuestros pacientes. Tenemos muy buenos profesionales en todas las áreas de la odontología: auxiliares, higienistas, recepcionistas, asesores y odontólogos, lo que me permite poder delegar tareas. Me muevo según las agendas y los tratamientos a realizar; algunos días voy a una clínica y otros días a otra, variando en función de las necesidades de cada una de ellas”, expresa el doctor sobre su trabajo.

Trayectoria profesional: seriedad y experiencia

En el Instituto Gómiz Bordalás, más conocido como clínicas IGB Dental, el Dr. Alejandro Gómiz Bordalás cuenta con una dilatada experiencia y formación profesional en el ámbito de la salud dental, una vocación que siente desde su juventud: “Desde pequeño me ha gustado el área de las ciencias de la salud; pensaba en ser médico y, finalmente, me decanté por la Licenciatura en Odontología porque era la que más me atraía de todas”.

Tras licenciarse en la Universidad de Murcia, el ahora director Médico de IGB Dental realizó un Máster en Implantología y cirugía oral, un Máster en Periodoncia, un Postgrado en Implantología, un Postgrado en arco recto y autoligado y numerosos cursos, convirtiéndose en un experto en implantología inmediata, la especialidad de IGB Dental, con el tratamiento de implantes y dientes fijos en un día.

Implantes y dientes fijos en un día: la especialidad de IGB Dental

Las prótesis removibles cada vez se utilizan menos, ya que muchos pacientes buscan otras alternativas más accesibles y beneficiosas, como lo es el innovador tratamiento de implantología inmediata, la especialidad de IGB Dental.

En este caso, el mismo día se realizan las extracciones, se colocan los implantes y los dientes fijos, lo que mejora rápidamente la realidad de los pacientes, como sostiene el Dr. Alejandro Gómiz Bordalás: “Este tipo de tratamiento puede cambiar la calidad de vida de los pacientes, en especial para aquellos que tienen su boca en muy mal estado, que no pueden comer o que sufren problemas con su dentadura. Una vez que recuperan los dientes recobran su confianza, la sonrisa, pueden comer mejor y restablecen la salud de su boca; todo son beneficios”.

Según el doctor, las principales ventajas de los implantes y dientes fijos en un día son que la estética es mayor que con una dentadura de quita y pon, la mayor comodidad (no se nota que es postizo), la posibilidad de comer mucho mejor desde el primer día y la buena cicatrización de las encías. El doctor aclara que es posible optar por este tratamiento, aunque haya poco hueso, ya que se pueden colocar implantes inclinados o zigomáticos, algo que debe determinarse tras un primer diagnóstico. Por otro lado, hace especial atención a la importancia del mantenimiento, a través de una buena higiene bucal y revisiones periódicas al dentista.

La importancia de contar con tecnología avanzada

IGB Dental posee tecnología de vanguardia en todas sus áreas, disponiendo de sistemas 3D, que permiten obtener una visión completa de la boca. Asimismo, gracias al TAC 3D se consigue una emisión de radiación mínima: “Es de vital importancia contar con la mejor tecnología en todas las clínicas para poder hacer un buen diagnóstico, que permita ofrecer soluciones y tratamientos a la altura. Estamos en formación continua en todas las áreas de la odontología, tanto en implantología, endodoncia, ortodoncia, como en rehabilitación y estética. Continuamente vamos mejorando y siempre buscamos tener tecnología punta. Actualmente hemos incorporado la odontología digital, trabajamos con IGB Laboratorio donde disponemos de diseño digital y fresadoras ”.

Carillas dentales para sonrisas naturales

Otro de los servicios que ofrecen las clínicas de IGB Dental son las carillas dentales, uno de los tratamientos más demandados y efectivos en el ámbito de la odontología estética, debido a que asegura una sonrisa natural y atractiva, corrigiendo alteraciones del color, la forma o la posición de los dientes. El Dr. Alejandro Gómiz Bordalás explica que las carillas son unas láminas ultrafinas que se fabrican a medida de cada paciente y se adhieren a la cara visible del diente, en un procedimiento sencillo e indoloro.

“Actualmente estamos trabajando con el novedoso material de disilicato de litio, que además de la estética ofrece una alta resistencia y durabilidad, al tiempo que posibilita a los laboratorios poder producir de forma más rápida y eficiente gracias a la tecnología CAD/CAM, la cual garantiza un diseño digital y posterior terminación mediante fresadoras de última generación”.

Especialistas en ortodoncia

Para el alineamiento, corrección de la posición y movilidad de los dientes, el tratamiento propicio es la ortodoncia, que estudia, previene y corrige las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales.

“El proceso empieza con un examen exhaustivo junto con una radiografía para identificar qué problemas hay que corregir, luego se le da al paciente una valoración del tratamiento más adecuado, para finalmente comenzarlo. Ofrecemos tratamientos de ortodoncia clásica, invisible y estética. La diferencia entre la ortodoncia clásica y la estética es el material, pero el procedimiento y la función es la misma; en cambio, la ortodoncia invisible realiza el mismo proceso, pero utilizando alineadores que envuelven al diente. La duración media son 18 meses”, aclara el Dr. Alejandro Gómiz Bordalás, sobre uno de los servicios insignia de IGB Dental.

Más información:

IGB Dental San Vicente:

Dirección: Cl. Alicante, 38, 03690 Sant Vicent del Raspeig

Teléfono: 966 35 64 35

IGB Dental Alicante:

Dirección: Av. Alfonso El Sabio, 20, 03004 Alicante

Teléfono: 966 35 64 35

IGB Dental Elche:

Dirección: Av. de la Llibertat, 68, 03206 Elx, Alicante

Teléfono: 966 35 64 35

IGB Dental Elda:

Dirección: Calle Juan Carlos I, 21, 03600 Elda, Alicante

Teléfono: 966 35 64 35