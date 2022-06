Tener baja reserva ovárica no implica en todos los casos que no se consiga ser madre con óvulos propios, aunque complica las probabilidades de la fecundación in vitro. La Unidad de Reproducción Vistahermosa, matriz del Grupo Internacional de Reproducción UR, es un referente nacional en el tratamiento de la baja respuesta en reserva ovárica. Las investigaciones apuntan hacia la búsqueda de técnicas que ofrezcan soluciones a la mujer de hoy, que se desenvuelven en una sociedad diferente, y donde la postergación de la maternidad es cada vez más frecuente.

El aplazamiento de la maternidad es un hecho incuestionable, y el impacto negativo que la edad tiene en la fertilidad femenina deriva en que cada vez sean más las mujeres que necesiten de las técnicas de reproducción asistida para lograr el ansiado sueño de ser madres. El envejecimiento ovárico se inicia a partir de los 35 años y se agrava a los 40. Con el paso de los años la cantidad de óvulos que albergan los ovarios va disminuyendo, además su calidad merma, y las alteraciones de los cromosomas que conforman los ovocitos, se multiplican. La nueva técnica de rejuvenecimiento ovárico se ha diseñado para combatir los efectos nocivos de la edad. "Básicamente lo que se busca es el rejuvenecimiento de los tejidos utilizando las plaquetas, células que se encuentran en la sangre y es muy rica en factores de crecimiento, lo que provoca la liberación de algunas sustancias que permiten que las células que habían dejado de funcionar, o a punto de dejar de funcionar, vuelvan a trabajar", explica el doctor José López Gálvez, director de la Unidad de Reproducción Vistahermosa de Alicante. Las mujeres nacen con un determinado número de óvulos, lo que se denomina reserva ovárica, que va disminuyendo con cada ciclo menstrual. Por encima de los 35 años, la capacidad ovárica ya padece un notable descenso de ovocitos, lo que empieza a dificultar el obtener óvulos de buena calidad. No obstante, también son frecuentes los casos de infertilidad por menopausia prematura o fallo ovárico prematuro. Plasma regenerativo para el "rejuvenecimiento ovárico" El doctor López Gálvez explica que lo que se pretende con la técnica de rejuvenecimiento ovárico es regenerar las células del ovario en estas pacientes para aumentar sus posibilidades de ovular adecuadamente y lograr óvulos de calidad para fecundar y conseguir el embarazo. "Es un programa muy esperanzador tanto para las mujeres que están buscando embarazo con una edad materna avanzada, baja reserva ovárica, menopausia natural o prematura, como para aquellas que deciden realizarlo de manera preventiva, pues en caso de no buscar la maternidad es muy recomendable para conservar más tiempo la actividad ovárica y hormonal, y así mantener las menstruaciones en caso de perimenopausia ". El procedimiento para conseguir restaurar la función ovárica consiste en la extracción de una muestra de sangre de la paciente en el día 8 o 9 del ciclo menstrual y se somete a un procedimiento de separación de plaquetas que son activadas con una serie de sustancias. Se toman de 2 a 4 milímetros que son inyectados directamente en cada ovario a la paciente a través de un ultrasonido vaginal. El procedimiento se repite durante dos o tres meses seguidos. De este modo se consigue mejorar el número de folículos, aumentando las posibilidades de conseguir un embarazo de manera espontánea, o bien optimizar los resultados del tratamiento de reproducción asistida. ¿Qué mujeres pueden beneficiarse de este tratamiento? El rejuvenecimiento ovárico es una opción reproductiva que aumenta las posibilidades de lograr el embarazo por vía natural, eleva la tasa de éxito en fecundación in vitro y, en caso de no buscar la maternidad, es muy recomendable para mantener más tiempo la actividad ovárica y hormonal, y así mantener las menstruaciones en caso de perimenopausia. Beneficia principalmente a pacientes con menopausia precoz, periodo que abarca entre los dos y cinco años previos a la menopausia. También a mujeres con baja reserva ovárica, casos de insuficiencia ovárica prematura, o pacientes con hormona antimulleriana alterada.