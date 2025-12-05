 Navidades más sanas: guía práctica para equilibrar alimentación, emoción y convivencia

Durante la Navidad, la comida adquiere un papel protagonista:reuniones familiares, cenas abundantes y postres tradicionales se convierten en parte esencial de las celebraciones. Sin embargo, este ambiente festivo suele venir acompañado de excesos que pueden afectar nuestra salud y bienestar. En un periodo donde la oferta gastronómica es tan amplia como irresistible, entender cómo equilibrar el disfrute con una nutrición adecuada se vuelve fundamental.

El equipo de nutrición de HLA Vistahermosa explica el impacto que estos cambios en la alimentación tienen en nuestro organismo, como actúan hormonas, la serotonina y el cortisol, así como la respuesta de nuestro cuerpo ante los cambios de rutina y alimentación que experimentamos en estas fiestas y ofrece estrategias para vivir estas fiestas con mayor consciencia y sin renunciar al sabor de la temporada.

¿Por qué tendemos a los excesos en Navidad?

Rocío Bueno, coordinadora de nutrición del Grupo Hospitalario HLA comenta que “son muchos los cambios que experimentamos en estos días. Todas las celebraciones asociadas a esta época del año tienen un denominador común y es que suelen realizarse entorno a una mesa con alimentos que no consumimos a diario. Las comidasmáselaboradas y el vino o cava para brindar, unido a los postres tradicionales son eje central de las celebraciones”.

Este hecho es el motivo principal, junto con el consumo de alguna bebida alcohólica, lo que refuerza la asociación navidad-excesos. Para Raquel Escortell, nutricionista en la clínica HLA Vistahermosa, “sin darnos cuenta, todas estas comidas llevan consigo una carga calórica más elevada que a la que estamos acostumbrados, lo que ligado al hecho de percibir que ese cambio ocurre de manera seguida en un corte espacio de tiempo, motiva la preocupación de la población a la posible subida de peso en estos días”.

Diversos estudios poblacionales han determinado que la ganancia de peso causada por los excesos en este tiempo oscila una media de entre 0.3-1kg de peso y que no se debe únicamente a las comidas realizadas sino también a una disminución de la actividad física, peor descanso nocturno, así como peores niveles de hidratación que llevan consigo un aumento de la retención de líquidos en nuestro cuerpo.

¿Existe algún motivo a nivel hormonal que justifique la necesidad del consumo de dulces y comidas copiosas en Navidad?

Conocer el motivo por el que en esta época del año se desata la necesidad de consumo de dulces y comidas abundantes puede ayudar a entender mejor por qué ocurre. Durante estas fechas se mezclan emociones, cambios de rutina y situaciones sociales que impactan directamente en las hormonas que regulan el apetito y la conducta alimentaria.

Rocío Bueno explica que “por un lado, aumenta la serotonina, favorecida por los momentos emotivos y sociales de la Navidad. Esto refuerza la búsqueda de alimentos que resultan reconfortantes, entre ellos los dulces. Al mismo tiempo, puede elevarse el cortisol, debido al estrés que generan la alteración de rutinas, el descanso menos reparador o la organización de eventos, haciendo de impulsor para que el organismo busque alimentos más densos y energéticos como forma de autorregulación y bienestar”.

Además, “los cambios en el sueño pueden alterar la eficacia de la leptina, la hormona reguladora de la saciedad. Cuando la leptina “funciona peor”, la señal de saciedad tarda más en percibirse, por lo que es más fácil comer más cantidad sin darnos cuenta” añade la nutricionista de la clínica alicantina.

Es importante destacar que existe un motivo fisiológico que explica esta mayor “necesidad” de consumir alimentos energéticos y en mayor volumen durante la Navidad. No es falta de voluntad: es una respuesta normal del cuerpo ante un entorno diferente.

Raquel Escortell y Rocío Bueno, nutricionistas de HLA Vistahermosa. / INFORMACIÓN

Pero ¿qué recomendaciones nutricionales prácticas y realistas podemos dar los nutricionistas en estas fechas?

Desde el equipo de nutrición de HLA Clínica Vistahermosa se han desarrollado algunas recomendaciones que permiten disfrutar de la Navidad, con sus comidas y celebraciones, de manera consciente.

La coordinadora de nutrición destaca que “es importante mantener las mismas ingestas y rutinas llevadas a cabo en nuestro día a día ayuda a proporcionar estabilidad, incluso después de un día menos ordenado o un periodo como es la época de navidad. Además, se debe evitar compensar con abuso de ejercicio o restricciones de las ingestas, así como el denominador común de recurrir a ayunosestrictos, porque solo alimentan el circulo de ansiedad, estrés y descontrol.”

Si se llega a las ingestas festivas saciados, tendremos mayor consciencia de lo que comemos sin caer en el descontrol. Esto unido a una buenahidratación estos días, se favorece la eliminación de toxinas y mejor bienestar físico. En la línea, es recomendable limitar el consumo de alcohol a momentos puntuales para no agravar la sensación de desajuste.

Para Raquel Escortell, es importante que “si hubo sobre ingestas o una compra impulsiva, se debe tratar como un hecho aislado, no como un fracaso. Volver de forma progresiva a lasrutinas habituales es la manera más sencilla de reencontrar el equilibrio.”

Salud, bienestar y autocuidado sin culpa

Desde la clínica se recuerda que disfrutar también es auto cuidarse y por ende sinónimo de salud. Los excesos están de manera puntual y no tienen un impacto negativo en la salud nutricional. Mantener rutinas de alimentación y ejercicio como en cualquier época del año, ayuda a disfruta de los momentos, de las personas y de la celebración.

Más información

Puedes visitar Clínica HLA Vistahermosa aquí: