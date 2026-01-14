HLA Vistahermosa incorpora la especialidad de Ginecología a su Unidad de Cirugía Robótica Da Vinci

La clínica HLA Vistahermosa continúa su apuesta por la innovación y la excelencia médica con la ampliación de su Unidad de Cirugía Robótica, incorporando ahora la especialidad de ginecología a las áreas que utilizan la plataforma quirúrgica robótica Da Vinci.

Esta expansión forma parte del compromiso estratégico de HLA Cínica Vistahermosa por ofrecer a sus pacientes acceso a tratamientos de alta complejidad con técnicas mínimamente invasivas, que optimizan los resultados clínicos y mejoran la experiencia asistencial. La Unidad de Cirugía Robótica, plenamente operativa tras la adquisición del robot Da Vinci, pone al servicio de los pacientes la tecnología de cirugía asistida más avanzada y pionera en la sanidad privada de Alicante. A esta unidad se suman ahora los especialistas de ginecología, que junto a profesionales de cirugía digestiva, urología y cirugía torácica, forman un equipo multidisciplinar.

La incorporación de la ginecología robótica supone un salto cualitativo en la atención de patologías ginecológicas complejas, permitiendo ofrecer intervenciones de alta precisión, con menores incisiones, reducción del dolor postoperatorio y recuperación más rápida para las pacientes. Esta tecnología ofrece una visión tridimensional de alta definición y movimientos de precisión milimétrica que potencian el control del cirujano en cada gesto quirúrgico, sin sustituir su criterio profesional.

“El paso de integrar la ginecología en nuestra Unidad de Cirugía Robótica con Da Vinci refuerza nuestro modelo asistencial centrado en la excelencia clínica y la humanización del tratamiento”, afirma la Dra. Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa. “Además, contribuye a consolidar en Alicante una oferta sanitaria que combina tecnología de última generación con equipos especializados y en constante formación”.

Desde su implantación, el sistema robotizado Da Vinci ha permitido realizar intervenciones complejas con mayor seguridad y precisión, aspectos que se traducen en beneficios directos para los pacientes, como la reducción de estancias hospitalarias y un retorno más ágil a las actividades cotidianas.

Esta ampliación de la Unidad de Cirugía Robótica se alinea con la filosofía de vanguardia asistencial y el enfoque integral en salud que caracteriza al Grupo Hospitalario HLA, consolidado como uno de los principales referentes en tecnología quirúrgica en España, con cuatro centros equipados con sistemas robóticos Da Vinci y un modelo de formación continua para sus profesionales.