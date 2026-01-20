Diez claves para cuidar la salud bucodental en personas con discapacidad

Las personas con discapacidad presentan un mayor riesgo de padecer problemas bucodentales como caries, enfermedades de las encías, bruxismo, traumatismos dentales o sequedad de boca. Las dificultades para realizar una correcta higiene oral, la medicación o determinadas condiciones médicas hacen imprescindible extremar los cuidados y adaptar las rutinas.

1. La higiene bucodental es una prioridad diaria

El cepillado regular es la principal herramienta para prevenir enfermedades orales. Lo ideal es limpiar los dientes después de cada comida y, como mínimo, dos veces al día, especialmente antes de acostarse.

2. Elegir un cepillo adaptado a cada persona

Los cepillos de cerdas suaves y cabezal pequeño facilitan el acceso a todas las zonas. En personas con poca destreza manual, los cepillos eléctricos, los de tres caras o los cepillos quirúrgicos ultrasuaves pueden marcar la diferencia.

Las personas con discapacidad presentan un mayor riesgo de padecer enfermedades de las encías, bruxismo u otras patologías / .

3. Usar siempre pasta dentífrica con flúor

El flúor protege el esmalte y reduce el riesgo de caries. La concentración debe adaptarse a la edad y a la capacidad de escupir, siempre bajo recomendación profesional.

4. Aplicar una técnica de cepillado suave y eficaz

Se recomienda cepillar de arriba hacia abajo, con movimientos rotatorios desde la encía hacia el diente, siguiendo siempre el mismo recorrido.

5. No olvidar la limpieza de la lengua

El dorso de la lengua acumula bacterias responsables del mal aliento. Su limpieza debe hacerse suavemente, evitando provocar náuseas.

La limpieza de la lengua debe hacerse suavemente, evitando provocar náuseas. / .

6. Mantener el cepillo en condiciones óptimas

Debe aclararse bien tras cada uso, dejarse secar al aire y cambiarse cada tres meses o tras una infección.

7. Limpiar entre los dientes cuando sea posible

La seda dental, cepillos interdentales o irrigadores ayudan a eliminar placa donde el cepillo no llega.

8. Adaptar el cepillado cuando la persona no puede hacerlo sola

Familiares y cuidadores deben realizar o supervisar la higiene oral con técnicas seguras.

9. El papel del entorno es clave

La implicación de familiares y cuidadores es fundamental para fomentar hábitos saludables.

10. Acudir al dentista con mayor frecuencia

Las revisiones periódicas permiten detectar problemas a tiempo y evitar tratamientos complejos.

Se recomiendan revisiones periódicas para detectar problemas a tiempo / .

Cuidar la salud bucodental en personas con discapacidad no es solo una cuestión de prevención, sino también de derechos, dignidad y bienestar. Con información adecuada, cuidados adaptados y revisiones regulares, mantener una boca sana es un objetivo alcanzable para todos.