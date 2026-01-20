Diez claves para cuidar la salud bucodental en personas con discapacidad
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante destaca la importancia de una correcta higiene oral y de acortar la visitas periódicas al dentista
Cuidar la salud bucodental en personas con discapacidad es hablar de derechos, dignidad y bienestar
Las personas con discapacidad presentan un mayor riesgo de padecer problemas bucodentales como caries, enfermedades de las encías, bruxismo, traumatismos dentales o sequedad de boca. Las dificultades para realizar una correcta higiene oral, la medicación o determinadas condiciones médicas hacen imprescindible extremar los cuidados y adaptar las rutinas.
1. La higiene bucodental es una prioridad diaria
El cepillado regular es la principal herramienta para prevenir enfermedades orales. Lo ideal es limpiar los dientes después de cada comida y, como mínimo, dos veces al día, especialmente antes de acostarse.
2. Elegir un cepillo adaptado a cada persona
Los cepillos de cerdas suaves y cabezal pequeño facilitan el acceso a todas las zonas. En personas con poca destreza manual, los cepillos eléctricos, los de tres caras o los cepillos quirúrgicos ultrasuaves pueden marcar la diferencia.
3. Usar siempre pasta dentífrica con flúor
El flúor protege el esmalte y reduce el riesgo de caries. La concentración debe adaptarse a la edad y a la capacidad de escupir, siempre bajo recomendación profesional.
4. Aplicar una técnica de cepillado suave y eficaz
Se recomienda cepillar de arriba hacia abajo, con movimientos rotatorios desde la encía hacia el diente, siguiendo siempre el mismo recorrido.
5. No olvidar la limpieza de la lengua
El dorso de la lengua acumula bacterias responsables del mal aliento. Su limpieza debe hacerse suavemente, evitando provocar náuseas.
6. Mantener el cepillo en condiciones óptimas
Debe aclararse bien tras cada uso, dejarse secar al aire y cambiarse cada tres meses o tras una infección.
7. Limpiar entre los dientes cuando sea posible
La seda dental, cepillos interdentales o irrigadores ayudan a eliminar placa donde el cepillo no llega.
8. Adaptar el cepillado cuando la persona no puede hacerlo sola
Familiares y cuidadores deben realizar o supervisar la higiene oral con técnicas seguras.
9. El papel del entorno es clave
La implicación de familiares y cuidadores es fundamental para fomentar hábitos saludables.
10. Acudir al dentista con mayor frecuencia
Las revisiones periódicas permiten detectar problemas a tiempo y evitar tratamientos complejos.
Cuidar la salud bucodental en personas con discapacidad no es solo una cuestión de prevención, sino también de derechos, dignidad y bienestar. Con información adecuada, cuidados adaptados y revisiones regulares, mantener una boca sana es un objetivo alcanzable para todos.
- La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- Despiden a una trabajadora por bajo rendimiento y denuncia a la empresa: el tribunal determina que estaba justificado
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- Cinco de los nueve condenados por las basuras de Orihuela deben pagar más de cinco millones al Ayuntamiento
- Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet