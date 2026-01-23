Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Te sientes desmotivado y apático? Las claves para entender y superar este estado de ánimo

La apatía se siente como una sensación de vacío y desinterés producida por una reducción de manera drástica de la dopamina, conocida como el neurotransmisor de la felicidad

Los factores externos, como los ambientales, ejercen un gran poder en el estado de ánimo, por ello la falta de horas de luz, el frío y la lluvia afectan a la producción de melatonina y serotonina.

Los factores externos, como los ambientales, ejercen un gran poder en el estado de ánimo, por ello la falta de horas de luz, el frío y la lluvia afectan a la producción de melatonina y serotonina.

V. G.

La apatía es un fenómeno psicológico y biológico que se presenta en diferentes momentos del año, en ocasiones relacionado con el fin de situaciones de máxima alegría o euforia. La mente experimenta una serie de cambios como consecuencia de factores biológicos y factores externos que afectan al ánimo. En este momento es cuando puede surgir la apatía, una sensación de vacío y desinterés, carente de ilusión o emoción en el día a día.

Para Cristina Sarabía, psicóloga en HLA Clínica Vistahermosa, “la combinación de factores como un descenso brusco de la dopamina combinado con el frío o la oscuridad, propia del invierno, pueden catalizar sentimientos de apatía profundos”.

Uno de los factores internos más habituales, relacionados con la apatía, es la dopamina. Este neurotransmisor es clave en la regulación de la motivación y el estado de ánimo, entre otros sentimientos, por lo que cuando se ve reducido de manera drástica surge la sensación de desgana. “Es en estos momentos de apatía cuando se pasa del ‘todo es posible’ a la frustración o la sensación de incapacidad para llevar a cabo los propósitos”, comenta la psicóloga que cree que necesario recordar que, en esos momentos, la motivación debe surgir de decisiones más objetivas y racionales poniendo en valor los beneficios reales.

Consejos para afrontar la apatía de forma natural

La apatía está relacionado con el fin de situaciones de máxima alegría o euforia.

La apatía está relacionado con el fin de situaciones de máxima alegría o euforia.

Los factores externos, como los ambientales, también ejercen un gran poder en el estado de ánimo. La falta de horas de luz, el frio y la lluvia afectan a la producciónde melatonina y serotonina. “Salir a la calle a diario, caminar cuando hay luz solar o hacer ejercicio al aire libre ayudan a prevenir la apatía” comenta la profesional. “Se recomienda exponerse a la luz solar al menos 20 minutos diarios, esto ayuda a sincronizar los ritmos circadianos, ayuda en la producción de vitamina D, eleva la serotonina y fortaleza el sistema inmunitario, todo ello ayudará a contrarrestar la apatía de manera natural”.

Para romper la inercia de la apatía, la psicóloga recuerda que no se necesitan grandes cambios, sino ajustes en la conductay pensamientobasados enmicrometas que puedan llevarse a cabo dentro de la rutina diaria. “Definir objetivos coherentes ayuda a no desmotivarse, además, dividirlos en acciones pequeñas que supongan un esfuerzo menor incrementa las probabilidades de éxito”, comenta Cristina Sarabia.

El equipo de psicología de la clínica recuerda la importancia de aceptar la situación de apatía, “no es necesario estar al 100% siempre, debemos recordar que los estados anímicos son respuestas naturales”. Además, se recomienda retomar las rutinas saludables de sueño, nutrición y ejercicio, acciones que pueden aportar calma y energía al cuerpo y a la mente.

