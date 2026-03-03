La doctora Vanesa Maturana, de HLA Vistahermosa, desmonta los mitos de la cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica se ha consolidado en España como una herramienta terapéutica clave frente a la obesidad severa, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas. En los últimos años, la actividad quirúrgica en este ámbito ha crecido de forma notable, impulsada por una mayor evidencia científica y por el aumento de patologías asociadas como la diabetes o la hipertensión.

La doctora Vanessa Maturana, responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica de HLA Clínica Vistahermosa afirma que la cirugía bariátrica “forma parte de un tratamiento multidisciplinar para la pérdida de peso”.

Aunque en ocasiones la cirugía bariátrica pueda percibirse como un procedimiento sencillo, se trata de una intervención que implica modificaciones en el aparato digestivo y que requiere un abordaje integral. “Es fundamental que el paciente cuente con acompañamiento nutricional, endocrinológico y psicológico antes y después de la operación”, explica Maturana. Se trata de un tratamiento multidisciplinar y complejo que ofrece resultados definitivos a largo plazo. Además, en la mayoría de los casos, la intervención mejora o incluso resuelve enfermedades metabólicas asociadas como la diabetes tipo 2, la apnea del sueño o la hipertensión.

Cambio de hábitos y un equipo multidisciplinar claves para éxito contra la obesidad

En los últimos años, el interés por este tipo de intervenciones ha crecido notablemente, en paralelo a una mayor presencia de testimonios y experiencias en redes sociales. Esta visibilidad ha contribuido a normalizar el tratamiento, aunque en ocasiones la información puede aparecer simplificada o sin el contexto clínico necesario.

Por ello, desde la consulta se insiste en la importancia de contrastar la información y acudir siempre a profesionales cualificados. “Cada caso es diferente y la valoración médica es clave para tomar la decisión más adecuada”, concluye.

¿Para quién está indicada la cirugía bariátrica?

La cirugía bariátrica no es la primera opción terapéutica. Está indicada para pacientes que han intentado perder peso mediante dieta, ejercicio u otros tratamientos sin éxito suficiente, especialmente cuando existen enfermedades asociadas. “El paciente con obesidad que lo ha intentado todo encuentra en la cirugía bariátrica una solución a un problema físico y psicológico”, subraya Maturana.

La obesidad sigue estando rodeada de estigmas sociales que, en muchos casos, afectan profundamente al bienestar emocional de quienes la padecen. Más allá del impacto físico, puede generar sentimientos de incomprensión, aislamiento o frustración, especialmente cuando la persona ha realizado múltiples intentos por perder peso sin éxito.

“Muchos pacientes llegan a consulta con un importante desgaste emocional tras años de esfuerzos que no han dado los resultados esperados”, explica. Por este motivo, el equipo de HLA Clínica Vistahermosa incluye apoyo psicológico especializado dentro del tratamiento. “La unidad cuenta con psicólogos expertos en trastornos de la conducta alimentaria porque entendemos que la pérdida de peso es un proceso que afecta a muchas áreas de la vida del paciente”.

Salud antes que estética

La obesidad es una enfermedad crónica compleja que no se reduce a una cuestión de imagen. La decisión de una intervención o tratamiento debe tomarse siempre en consulta, con información rigurosa y con un equipo preparado. “No se trata solo de adelgazar. Se trata de recuperar salud y calidad de vida”, concluye la doctora Maturana.

Y conviene recordarlo especialmente en una fecha como esta: hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una jornada para poner el foco en la prevención, el tratamiento y el apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad.

