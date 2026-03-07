«Las mujeres superamos el 50% en áreas clave de supervisión y jefaturas en HLA Vistahermosa»

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, Concha Giner es especialista en Microbiología y Parasitología Clínica tras realizar el MIR en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Desde 1993 trabaja en HLA Vistahermosa, donde puso en funcionamiento el laboratorio de Microbiología y, entre 2006 y 2010 dirigió el Laboratorio de Análisis y Microbiología Clínica del hospital. Desde 2010, directora médica.

Desde su cargo actual, gestiona el funcionamiento diario del hospital, consolidado como uno de los centros de referencia de la sanidad privada en España. HLA Vistahermosa ofrece atención integral en más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, destacando por su innovación tecnológica, excelencia clínica y atención personalizada al paciente. Además, el centro está firmemente comprometido con la investigación y la formación de los profesionales sanitarios.

HLA Vistahermosa ha sido reconocida por sexto año como mejor hospital privado de Alicante. ¿Qué cree que ha sido decisivo para revalidar ese liderazgo y qué objetivos se marcan para seguir mejorando?

Revalidar durante seis años consecutivos el liderazgo en Alicante es el resultado de una estrategia sostenida basada en tres pilares: excelencia asistencial, innovación tecnológica y profesionalidad. La confianza de los pacientes, la estabilidad de los profesionales y la inversión continua en equipamiento y formación han sido factores decisivos. No se trata solo de disponer de la mejor tecnología, sino de saber integrarla en un modelo asistencial centrado en la persona. Nuestro objetivo para el futuro es seguir transformando la asistencia sanitaria a través de la personalización absoluta del cuidado, asegurando que cada paciente se sienta único en nuestras manos.

Uno de los grandes hitos de HLA Vistahermosa es contar desde el pasado año con el robot Da Vinci. ¿En qué especialidades o tipos de intervenciones/diagnósticos se está aplicando primero y qué mejoras esperan para las pacientes?

La incorporación del sistema de cirugía robótica Da Vinci ha supuesto un salto cualitativo. Actualmente se está aplicando en especialidades de Ginecología, Urología y Cirugía General. En el ámbito ginecológico, por ejemplo, permite abordar con mayor precisión patologías como la endometriosis profunda o determinados tumores ginecológicos. Los beneficios para los pacientes son: menor dolor postoperatorio, incisiones más pequeñas, menor riesgo de complicaciones, menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida.

Más allá del hito tecnológico, ¿cómo se traduce esta apuesta por cirugía robótica en resultados y en la experiencia de la paciente?

La cirugía robótica mejora la precisión quirúrgica gracias a la visión tridimensional y la mayor capacidad de maniobra, lo que reduce el riesgo de lesiones en tejidos sanos. Desde el punto de vista clínico, se traduce en un menor sangrado intraoperatorio, una reducción de complicaciones, recuperaciones más rápidas y menor tasa de reintervenciones. El robot se traduce en bienestar real. En la experiencia del paciente, esto implica menos ansiedad asociada a la cirugía, reincorporación más temprana a su vida cotidiana y mayor percepción de seguridad y control. El paciente vuelve a su vida cotidiana y a su entorno familiar en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad.

En cuanto a las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en la clínica, ¿qué porcentaje de mujeres ocupa actualmente cargos de dirección, jefaturas de servicio o mandos intermedios? ¿Qué medidas concretas tienen previstas para aumentar esa presencia en puestos de decisión?

En HLA Vistahermosa, el talento no entiende de género, pero sí de compromiso. Actualmente, las mujeres ocupamos una parte muy significativa de los puestos de gestión y mandos intermedios, superando el 50% en áreas clave de supervisión y jefaturas. Nuestra hoja de ruta para 2026 incluye programas de mentoring interno para que ninguna mujer con potencial encuentre techos de cristal en su progresión hacia la alta dirección.

¿Con qué unidades o programas cuentan orientados específicamente a patologías femeninas ? ¿Disponéis además de un servicio psicológico especializado para acompañar a mujeres en procesos como diagnóstico oncológico, fertilidad, embarazo/puerperio o violencia?

HLA Vistahermosa cuenta con unidades en Ginecología y Obstetricia, Patología Mamaria y Suelo Pélvico, así como abordajes multidisciplinares para patologías como la endometriosis o la menopausia. En el ámbito oncológico, se trabaja de forma coordinada con equipos multidisciplinares que incluyen apoyo psicológico especializado. También se dispone de apoyo emocional para mujeres que afrontan procesos como diagnóstico de cáncer, tratamientos de fertilidad, embarazo y puerperio. Pero sabemos que la salud no es solo física; por ello, disponemos de un acompañamiento psicológico especializado para procesos sensibles como la reproducción asistida, el diagnóstico oncológico y el postparto, garantizando un entorno de confianza y escucha activa.

Como directora médica, ¿qué mensaje le gustaría trasladar en el Día Internacional de la Mujer sobre el papel de la mujer trabajadora en el ámbito hospitalario?

Las mujeres representan una parte esencial del sistema sanitario, no solo en número, sino en liderazgo, investigación, gestión y humanización de la asistencia. El sector de la salud no puede entenderse sin la aportación de las mujeres, sin su compromiso y su capacidad para atender y entender a los pacientes, trabajar en equipo e impulsar formas de gestión centradas en el bienestar de las personas. Por eso es imprescindible eliminar cualquier barrera para que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad y dar visibilidad al liderazgo femenino para inspirar a las mujeres más jóvenes. Mi mensaje es de gratitud y reivindicación. El hospital es un motor que funciona gracias al talento femenino: desde las doctoras y enfermeras hasta el personal de administración y servicios. La mujer trabajadora en el ámbito hospitalario es el pilar de la resiliencia y la empatía. Mi deseo es que sigamos liderando con esa mirada propia que humaniza la ciencia.

¿Cuáles son los principales retos en materia de igualdad dentro del hospital y qué acciones van a priorizar en 2026?

Los retos que enfrentamos en HLA Vistahermosa son comunes a los que observamos en el sector salud. La dificultad que entraña la organización de un hospital, con turnos rotatorios, guardias y trabajo nocturno de para una adecuada conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Nuestra prioridad absoluta es la conciliación real. En 2026, vamos a centrar nuestros esfuerzos en flexibilizar turnos y fomentar la promoción interna eliminando cualquier sesgo inconsciente. Además, reforzaremos nuestros protocolos de prevención del acoso para asegurar que el hospital sea, por encima de todo, un espacio seguro y de igualdad de oportunidades para todas.

HLA Clínica Vistahermosa

Avenida de Denia, 103, Alicante

Mapa de la localización de HLA Clínica Vistahermosa.

Citas vía WhatsApp: 611 141 576