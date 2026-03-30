HLA Vistahermosa introduce la cirugía robótica para tratar el cáncer de colon y recto en Alicante

El cáncer de colon es uno de los tumores más comunes. En número de casos anuales, ocupa el tercer lugar a nivel global y, en España, se sitúa entre los cánceres con mayor incidencia, solo por detrás del de mama. Se trata de tumores del recto o del intestino grueso que afectan por igual a hombres y mujeres y que aparecen, sobre todo, a partir de los 50 años.

En este contexto, la Clínica HLA Vistahermosa ha dado un paso relevante al convertirse en el primer hospital de Alicante —tanto del ámbito público como privado— en realizar cirugía del cáncer de colon y de recto mediante la plataforma robótica Da Vinci.

Su aplicación resulta especialmente útil en procedimientos complejos como la cirugía del cáncer de recto. / INFORMACIÓN

Da Vinci aplicado al cáncer colorrectal

HLA Clínica Vistahermosa es el primer centro de Alicante que aplica la cirugía robótica Da Vinci para la intervención de cáncer colorrectal. La cirugía robótica permite realizar intervenciones muy precisas, mínimamente invasivas, con incisiones más pequeñas y una recuperación más rápida para el paciente.

El robot Da Vinci permite al cirujano operar desde una consola con visión tridimensional de alta definición y un control muy preciso de los instrumentos quirúrgicos, lo que convierte a esta tecnología en la adecuada para este tipo de intervención.

Su aplicación resulta especialmente útil en procedimientos complejos como la cirugía del cáncer de recto, una intervención especialmente delicada por la zona anatómica en la que se realiza. En este tipo de operaciones, la precisión que aporta la robótica puede ayudar a desarrollar una cirugía más cuidadosa y ajustada a cada caso.

El valor de este avance no reside solo en la tecnología, sino en cómo se incorpora a una estrategia asistencial más amplia, centrada en el paciente y en sus necesidades durante todo el proceso.

Principales síntomas del cáncer de colon

Uno de los principales mensajes del Día Mundial del Cáncer de Colon es la importancia de detectar la enfermedad a tiempo. Entre los síntomas y signos que pueden estar relacionados con un cáncer de colon figuran la presencia de sangre en las heces —aunque en muchos casos puede deberse a causas benignas como las hemorroides—, los cambios en el ritmo intestinal, ya sea diarrea o estreñimiento, el dolor abdominal persistente, el aumento del perímetro abdominal, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio o la falta de apetito.

Los especialistas recuerdan que, ante cualquiera de estas señales, es importante consultar con un profesional sanitario que pueda realizar una valoración y un diagnóstico adecuados. El centro también destaca la importancia de la prevención manteniendo hábitos de vida saludables y participar en los programas de cribado, así como revisiones periódicas con el objetivo de detectar lesiones o tumores en fases iniciales.

Un tratamiento basado en el trabajo en equipo

El abordaje del cáncer colorrectal ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo cada vez más multidisciplinar. El tratamiento de estos tumores requiere la participación coordinada de especialistas de Aparato Digestivo, Cirugía, Oncología, Radiología, Anatomía Patológica, Nutrición y otras áreas implicadas en el proceso asistencial.

Este enfoque permite estudiar cada caso de forma individualizada y decidir la estrategia terapéutica más adecuada para cada paciente. Además, garantiza un seguimiento más completo, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la recuperación.

En el ámbito oncológico, la inmunoterapia y los tratamientos personalizados ya forman parte de la realidad asistencial en determinados pacientes, y todo apunta a una evolución importante en los próximos años, con nuevas opciones terapéuticas cada vez más ajustadas al perfil de cada tumor.

Uno de los principales mensajes del Día Mundial del Cáncer de Colon es la importancia de detectar la enfermedad a tiempo. / INFORMACIÓN

Cuidar al paciente también durante el tratamiento

Junto al tratamiento médico y quirúrgico, los especialistas subrayan la importancia de acompañar al paciente también en aspectos cotidianos que influyen en su evolución. Durante el proceso terapéutico, se recomienda mantener una buena alimentación, con una dieta equilibrada en la que estén presentes verduras, productos lácteos, fibra y alimentos ricos en calorías y proteínas, evitando el abuso de grasas.

También es aconsejable mantenerse bien hidratado, limitar el consumo de alcohol y realizar algún tipo de actividad física adaptada a cada situación. Está demostrado que el ejercicio puede favorecer el descanso, aumentar la fuerza muscular, reducir el cansancio, mejorar la tolerancia a los tratamientos y aportar un efecto psicológico positivo.

Un avance para la sanidad alicantina

Gracias a la incorporación del robot Da Vinci de Clínica HLA Vistahermosa, para el abordaje del cáncer colorrectal, Alicante dispone de un procedimiento de última generación que hasta la fecha no se habían aplicado en la ciudad.

Al ser una enfermedad con un impacto tan elevado, los especialistas coinciden en que la combinación de prevención, cribado, experiencia clínica, coordinación entre profesionales y nuevas tecnologías es clave para seguir mejorando la atención a los pacientes.

La incorporación de la cirugía robótica marca así un nuevo paso en la evolución del tratamiento del cáncer de colon y recto en Alicante, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más precisa, más completa y centrada en la calidad de vida del paciente.

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