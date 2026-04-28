Los tres problemas dentales que más sufren los niños (y muchos padres ignoran)

La salud bucodental infantil sigue siendo una asignatura pendiente en España. Caries, gingivitis y maloclusión son, hoy por hoy, los tres grandes problemas que afectan a los más pequeños, y lo hacen con cifras que preocupan a los profesionales. Así lo advierten desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA), también conocido como Colegio de Dentistas de Alicante, junto al Consejo General de Dentistas de España, que insisten en la necesidad de actuar desde edades tempranas.

Caries desde edades muy tempranas

Los datos hablan por sí solos. El 16% de los niños de entre 3 y 4 años ya presenta caries, un porcentaje que aumenta hasta el 31% en los menores de 5 a 6 años. Esto supone que cientos de miles de niños tienen ya dientes afectados en una etapa clave de su desarrollo.

Detrás de estas cifras se encuentra, en gran medida, la falta de hábitos adecuados. Solo uno de cada dos menores se cepilla los dientes al menos dos veces al día y, entre quienes sí lo hacen, la mayoría no alcanza el tiempo recomendado. Además, muchos niños se cepillan solos demasiado pronto, sin supervisión adulta.

Las consecuencias son evidentes. No solo aumenta la presencia de caries, sino que muchas ni siquiera reciben tratamiento: apenas dos de cada diez dientes temporales afectados son tratados, lo que agrava el problema a medio plazo.

Miles de niños tienen ya dientes afectados en una etapa clave de su desarrollo. / INFORMACIÓN

Gingivitis y problemas de higiene

La falta de higiene también se traduce en problemas en las encías. Cerca del 48% de los menores presenta gingivitis o acumulación de sarro, un dato que refleja claramente la necesidad de reforzar la prevención desde casa.

En este sentido, los especialistas recomiendan que el cepillado esté supervisado por un adulto al menos hasta los 8 años. Debe realizarse dos veces al día, por la mañana y por la noche, utilizando una pasta adecuada según la edad del menor.

Son medidas sencillas, pero fundamentales para evitar que estos problemas se cronifiquen y afecten a la salud bucodental en etapas posteriores.

Supervisión del cepillado infantil / INFORMACIÓN

Maloclusión y desarrollo de la mordida

Más allá de la higiene, otro de los grandes retos es la maloclusión. Un 22% de los niños presenta alteraciones moderadas o severas en la mordida, a lo que se suma un 15% que ya está en tratamiento para corregir estos problemas.

Hábitos como chuparse el dedo, respirar por la boca o colocar mal la lengua pueden influir en el desarrollo de los maxilares. Por eso, los expertos insisten en la importancia de la detección precoz.

La primera visita al dentista debería realizarse en torno al primer año de vida y repetirse de forma periódica. Sin embargo, el 30% de los niños de 6 años nunca ha acudido a una consulta dental, lo que retrasa el diagnóstico.

Detectar estos problemas a tiempo permite aplicar tratamientos más sencillos y eficaces, como la ortodoncia interceptiva, que corrige la mordida durante el crecimiento y evita complicaciones futuras.

El 30% de los niños de 6 años nunca ha acudido a una consulta dental / INFORMACIÓN

Los profesionales colegiados lo resumen con claridad: “Es recomendable que la primera visita al dentista se realice cuando cumplen un año. Esto no solo sirve para detectar anomalías de forma precoz y tratarlas cuanto antes, sino para que el niño se familiarice con el entorno de la clínica, evitando que en el futuro desarrolle fobia al dentista”.