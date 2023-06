Sara Carbonero luce una figura espectacular. La periodista siempre sorprende en sus apariciones públicas por su envidiable tipo y por su estilo a la hora de vestir. Tanto es así que muchos de los modelos que viste en sus apariciones se convierten rápidamente en tendencia. Sin embargo, su figura no es fruto de la casualidad si no del deporte que realiza a diario. En varias ocasiones no ha dudado en compartir con sus seguidores en Instagram alguna de sus rutinas de entrenamiento.