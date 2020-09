El horóscopo de hoy martes 29 de septiembre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Siempre es bueno dejar los sentimientos de culpa que las cosas que hicimos mal nos provocan, no dejes que esto te tome y te haga cometer errores en el presente, tienes todo para triunfar en este momento y no debes dejar que cosas del pasado se interpongan en ello.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro tiene una jornada espectacular en lo que a salud se refiere, puede sentir que todo marcha bien con su estado actual y su cuerpo está con mucha energía, algo que estaba esperando hace mucho tiempo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Dejar de lado el pasado siempre es algo muy positivo, ya que nos permite tomar mejores decisiones en nuestro presente y comenzar a dar pasos más firmes para lograr que nos hemos propuesto.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Se abren muchas puertas para ti y el día de hoy puedes comenzar a ver la luz tras el umbral de varias de ellas, no olvides que siempre depende de ti el dar el paso hacia estas nuevas realidades que se te presentan, si temes a lo desconocido, entonces no tomes la opción y quédate en tu zona segura, pero no es lo más recomendable a hacer, quieres muchas cosas en la vida y no puedes dejarte estar más tiempo en el mismo lugar.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás en una necesidad muy grande de encontrar algo o a alguien que te dé un buen consejo sobre algo que estás viviendo desde hace algún tiempo, es momento de volver a pensar en esas personas que te educaron o quienes te cuidaron durante tu infancia y lo siguen haciendo por toda tu vida, es probable en alguien de más edad encuentres una buena palabra de aliento el día de hoy.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Excelente momento para las finanzas, es probable que el día de hoy proyectes ganancias que te traerán grandes beneficios en el futuro y de las cuales podrías obtener mejores inversiones en un corto plazo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Debes seguir tu espíritu mucho más de lo que lo estás haciendo ahora. A veces es bueno desobedecer las reglas y ser un poco rebelde con las cosas que debes hacer.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es un buen momento para dar rienda suelta a tu imaginación y a lo que tengas en tu mente, siempre es bueno comenzar a idear proyectos y cosas novedosas que pueden generar en tu vida, no solo ingresos extras, sino una nueva forma de trabajar.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Le estás dando valor a las cosas importantes en tu vida y eso siempre es positivo, procura que esto sea un estado que dure mucho tiempo, no debes dejar que las cosas malas que pasan en la vida te hagan desistir de esta idea.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es un buen momento para volver a estudiar o para comenzar a hacer un curso de perfeccionamiento, si tienes la idea en tu cabeza, entonces pon todo de tu parte desde hoy para lograrlo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Momento decisivo para la pareja, es probable que estén presentando problemas desde hace un tiempo y ya hayan intentado solucionarlo de muchas formas, no dejes que siga pasando el tiempo y ambos pierdan otras oportunidades, decidan tomar caminos separados y deseen lo mejor el uno hacia el otro.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás teniendo un día que puede verse como malo, ya que probablemente te han dado una mala noticia en tu trabajo o algo que esperabas que resultara de tal forma, terminó sucediendo de otra, no te desanimes, aún no es momento de tirar la esponja, tienes que pensar de manera positiva.