El ADN de un rey de Nápoles desvelará si Cristóbal Colón era mallorquín

"Para demostrar mi teoría necesito el ADN del príncipe Carlos de Viana, quien yo digo que es el padre de Colón, pero los restos óseos hallados en el monasterio de Santa Maria de Poblet (Tarragona) no son de él. Debido a que lo importante es el cromosoma Y, he recurrido a ascendientes y parientes, como por ejemplo un hijo natural de Alfonso V el Magnánimo que se llamaba Ferrante o Fernando y fue rey de Nápoles", detalló el historiador. Confía en su tesis, ya que "tiene posibilidades de prosperar", como le reconoció el director de la investigación que ahora llega a su recta final, el catedrático de medicina forense de la Universidad de Granada José Antonio Lorente. En 2003 fueron exhumados los restos del descubridor y su familia, y desde entonces no había habido ningún avance por la falta de tecnología de identificación genética, pero ahora sí será posible.

De Felanitx

La teoría de Gabriel Verd se basa en que Cristóbal Colón era hijo ilegítimo del príncipe de Viana y la mallorquina Margalida Colom, originaria de la Alqueria Roja de Felanitx, que ahora se denomina Son Ramonet. El descubridor de América mencionó en una de sus cartas que nació en un lugar al que llamaban Terra Rubra (tierra roja en latín). Carlos de Viana era hermano de Fernando el Católico y si salía a la luz que tenía un hijo, entraría en la línea sucesoria, por lo que el rey auspició numerosa documentación falsa para enmascarar los orígenes de Colón. Lo mismo hicieron historiadores italianos siglos después para promocionar a un genovés de la época que se llamaba Cristoforo Colombo y todo ello ha contribuido a la creencia de que era italiano, según afirma el historiador mallorquín.

Verd pone en duda que un simple comerciante genovés pudiese convencer y lograr dinero de los Reyes Católicos para emprender un viaje a las Indias por una nueva ruta, privilegios solo reservados a la nobleza. Por el contrario, el supuesto sobrino de Fernando de Aragón recibió el título de virrey, almirante y gobernador general en las Capitulaciones de Santa Fe, incluso antes de iniciar la aventura al continente inexplorado. El experto también se basa en palabras y topónimos "claramente mallorquines", como llamar San Salvador a la primera isla que pisó, el mismo nombre que el santuario de Felanitx, y 'Margalida' a la isla Margarita de Venezuela. Además, las cartas de Colón con sus hermanos están en castellano, no en italiano, y con mallorquinismos como cans. El estudio del ADN de su supuesto familiar dará la respuesta.