La hiperpaternidad: un problema más de la educación del siglo XXI

Cuando David Trueba se convirtió en padre, acudió a su madre (que parió ocho hijos) en busca de un consejo fundamental para afrontar la crianza. La respuesta fue certera y tajante: “Hagas lo que hagas lo harás mal”. Es evidente que la perfección familiar no existe, pero en 2021 las clases medias y medias-altas aspiran a ello. El miedo a fracasar en la difícil tarea de ser padres y el sentimiento de culpa hace que los progenitores se obsesionen con criar no hijos normales sino seres excepcionales. El resultado son chavales y chavalas sobreprotegidos que no saben salir solos de ningún aprieto. Papá y mamá siempre acuden a su rescate y nunca dicen la palabra mágica de la crianza y la educación: “No”.