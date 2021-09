Donde caben dos, caben tres. Ese refrán, llevado a la cama, lo han hecho suyo numerosas parejas famosas que han confesado públicamente en entrevistas haber hecho alguna vez (o con asiduidad) tríos sexuales o incluso haber participado en orgías.

Érase tres veces (o más) en Hollywood

Entre las celebridades que no han tenido reparo alguno en hablar de sus fiestas sexuales figura la actriz Melanie Griffith, quien admitió en una autobiografía su gusto por las bacanales de sexo. Pero fue la también actriz Tatum O'Neal, al revelar en su libro "A paper life" que su padre Ryan la llevó cuando solo tenía 12 años a una orgía de sexo y drogas en París, la que desveló que la exmujer de Antonio Banderas ese día estaba allí en plena faena con la actriz Maria Schneider (la protagonista de El último tango en París) y un jovencito sin identificar.

Otra actriz rubia a la que también le va la múltiple compañía es Pamela Anderson, que ha disfrutado en su vida de varias orgías, una de ellas en la mítica mansión Playboy donde, según cuentan las buenas lenguas, participaron hasta siete mujeres, "conejitas" incluidas es de suponer.

Pero si hablamos de actrices rubias no podía faltar ella: Marilyn Monroe. Los indiscretos archivos del FBI sacaron a la luz que la tentación, en su caso, vivía arriba, abajo y a ambos lados. Le acompañaban en su afición por las orgías Sammy Davis Jr., los hermanos Ted, Robert y John F. Kennedy, y Frank Sinatra, quien es de suponer que aun en grupo llevaría la voz cantante.

De Angelina Jolie ya se conocían sus variados y en ocasiones extravagantes gustos sexuales, pero fue en 2007 cuando la prensa dio cuenta del trío que había hecho con su entonces marido Brad Pitt y la supermodelo Karolina Kurkova. Supuestamente fue un intento del matrimonio por reavivar la llama de la pasión conyugal, aunque ninguno de los tres ha hablado nunca del tema, ni para confirmarlo ni para desmentirlo.

Sí negó con rotundidad el multimillonario Elon Musk haber intimado a la vez con la modelo Cara Delevingne y con la actriz Amber Heard. Fue esta última, ex de Johnny Depp, quien proclamó en sus documentos de divorcio tan sorprendente triángulo sexual porque, al parecer, fueron descubiertos en plena faena.

En Hollywood parece que quien no lo hace, no es "cool". La actriz Demi Moore contó en su autobiografía que su exesposo yogurín Ashton Kutcher le propuso hacer un trío y lo aceptó.

Kate Moss también es del club Petit Suisse (por lo de "a mí me daban dos"), ya que afirmó sin cortarse ser una asidua de los tríos.

Hat-tricks de delanteros

Dejamos ya el mundo del cine para pasar al del deporte, concretamente al fútbol, donde los delanteros son muy de meter. Tal fue el caso del que fuera jugador francés del Bayern de Munich, ya retirado, Frank Ribery, quien se vio envuelto en un escándalo al admitir haber participado en una orgía entre cuyos participantes figuraba una prostituta menor de edad. Benzema también se vio en un principio implicado en esta historia.

Otro punta que hizo "hat-trick" fuera del terreno de juego fue el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima. El conocido como "El Fenómeno", durante el ocaso de su carrera futbolística, contrató en un hotel los servicios de una meretriz que llamó a dos amigas que resultaron ser travestis. La cosa acabó con todos en comisaría.

El exgoleador Wayne Rooney también tiró de chequera para hacer un trío con las prostitutas Helen Wood y Jennifer Thompson.

Recordado es también el escándalo en torno al golfista Tiger Woods, quien además de hole in one hacía también hole in three.

En España hubo un gran escándalo al filtrarse en las redes sociales un vídeo en el que se veía a los futbolistas del Eibar Antonio Luna y Sergi Enrich haciendo un trío con una joven.

Al tenista Feliciano López le encantan los tríos. Al menos eso sostiene su ex Alba Carrillo, quien no consintió compartirle con otra mientras duró su unión.

Con la música a tres partes

El cantante mexicano Luis Miguel se jactó de haber tenido en el año 2002 más de una compañía femenina en la cama de forma simultánea. Concretamente tres: su compatriota y actriz Adriana Fonseca, una amiga de ésta cuyo nombre no trascendió y la modelo española, Carmen Molero, que le denunció por haber "pisoteado su dignidad".

Por otro lado, Lady Gaga no negó haber hecho algún ménage à trois, pero fue lo suficientemente prudente como para no dar nombres.

También el rapero Kanye West y su mujer Kim Kardashian han practicado más de una vez el poliamor sexual.

Tríos y sexo en grupo made in Spain

Pasando ya a la piel de toro, la inefable Bárbara Rey confesó en televisión haber tenido sexo en grupo junto al que fue su marido, el domador de circo Ángel Cristo, una periodista y un presentador. Estos dos últimos fueron, presuntamente, Chelo García Cortés y José Manuel Parada. Para gustos, los colores.

Sin salirnos del mundo de la televisión, hace dos años Mónica Naranjo, durante una entrevista en Mediaset con Emma García para promocionar su programa "Mónica y el sexo", sorprendía a la audiencia confesando que Corbacho y su mujer le plantearon hacer un ménage à trois, aunque ella declinó la proposición y aseguró no haber tomado parte nunca en uno.