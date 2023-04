Cerca de uno de cada cuatro adultos en España sufre una enfermedad reumática. Artritis reumatoide, gota, espondilitis anquilosante, lupus, osteoporosis...son algunas de las más de 200 dolencias que afectan a casi once millones de españoles. En entrevista con el EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el doctor Marcos Paulino, presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y jefe de Servicio del Hospital General Universitario de Ciudad Real, aborda los problemas a los que se enfrenta la especialidad como listas de espera que llegan hasta los diez meses en algunas comunidades -"es una barbaridad, precisa"- o algo que les preocupa enormemente: el relevo generacional. El colapso de Atención Primaria, el aluvión de derivaciones o la falta de especialistas ha provocado, dice el médico, la "tormenta perfecta" en Reumatología.

La SER lleva tiempo advirtiéndolo. Los datos de esta sociedad científica muestran que necesitaran aumentar el número total de especialistas en algo más de 450 a lo largo de los próximos 15 años, es decir alrededor de un 40%, para hacer frente a las crecientes necesidades asociadas al aumento de la esperanza de vida de la población. Esto, explica el doctor Paulino, les llevaría a una tasa de reumatólogos de 3 por 100.000 habitantes, que sería la ideal.

Pero lo cierto es que, la situación dista mucho de ese porcentaje perfecto en varias comunidades. El propio especialista ha alertado de cómo las listas de espera siguen aumentando de forma significativa y se generan ineficiencias e inequidades en la práctica clínica de los servicios de Reumatología. Listas de espera que, en lo quirúrgico, con datos conocidos esta misma semana del Ministerio de Sanidad, han batido todos los récords y que tampoco mejoran si se trata de consultas externas.

Cambio de ciclo

El doctor Marcos Paulino apunta a la falta de comunicación con Atención Primaria y con otros servicios hospitalarios con los que se tiene una relación directa en el abordaje de las enfermedades musculoesqueléticas; así como a la escasez de protocolos consensuados o, en caso de haberlos, por no poder cumplirlos "por las malas condiciones" de trabajo. "Se ha producido un cambio notable en cuanto a las listas de años prepandemia, con las de últimamente. Hemos pasado de una espera media de mes y medio o dos meses a lugares donde es de 6, 8 o 10 meses y es una barbaridad", apunta.

En las demoras, influye el colapso que se está viviendo en Atención Primaria y el "aluvión de derivaciones" de pacientes

El reumatólogo admite que influye el colapso que se está viviendo en Atención Primaria y habla de un "aluvión de derivaciones" de pacientes. Se explica: "al tener Primaria menos capacidad y recursos, se deriva más porque no hay tiempo para ver a ese paciente correctamente". Además, cómo no, "influye esa falta de reumatólogos que se está produciendo. Preocupa porque es una especialidad que, potencialmente, tiene muchísimos pacientes. En España hay once millones de pacientes reumáticos. No todos llegan al reumatólogo. Muchos son manejados en Primaria y otros, ni saben que lo son", indica el especialista.

Jubilación de médicos

Lo que sí ha visto su sociedad científica es el déficit de especialistas por "la jubilación de la generación del baby boom y porque el número de plazas de reumatología no ha aumentado". Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, muy relacionado con las enfermedades reumáticas, calculan que "necesitaríamos en torno a 450 más, lo cual es sorprendente", apunta el médico.

Especialmente sangrante es la situación en las zonas rurales. "Se está produciendo una 'reumatología vaciada' en zonas que se quedan sin especialistas. A los médicos no les resulta atractivo. Tendría que haber una serie de incentivos por parte de las administraciones para que esas plazas que ahora están desiertas, se cubran. Ofrecer algo para que la gente más joven vaya allí a trabajar", asegura el presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

El paciente, el perjudicado

El problema, resalta, es que eso repercute en el paciente. "Porque no tienen ningún acceso a un reumatólogo y son valorados por otros especialistas y no es lo mismo". Describe como, en su especialidad se abordan enfermedades muy frecuentes, que son la segunda causa de consulta al médico de cabecera, después de las infecciones respiratorias. También son la primera causa de jubilación por discapacidad.

Alrededor de un 15% de las consultas de Atención Primaria -o una de cada diez visitas a Urgencias- son por estas enfermedades

Con datos de la SER, alrededor de un 15% de las consultas de Atención Primaria -o una de cada diez visitas a Urgencias- son por estas enfermedades que suelen debutar entre los 25 y 45 años y que, otro porcentaje potente, tienen rostro femenino: el 80% de los pacientes son mujeres. Un ejemplo: por cada hombre con artritis reumatoide, tres mujeres lo padecen. En la mayoría de los casos, con edades comprendidas entre los 40 y 60 años (unas 200.000 personas afectadas en España) y de larga evolución, con altos niveles de dolor y fatiga.

Inequidad en el acceso

El doctor Marcos Paulino habla de inequidad en el acceso. Se remite a los resultados de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología, de 2021. Son los datos más actuales de los que disponen y no cree que hayan variado mucho. Según ese estudio, la tasa de reumatólogos en España se mantiene por encima de los 2 por 100.000 habitantes (2,17), si bien, se detectaban variaciones importantes entre las comunidades autónomas. En concreto, las menores proporciones de especialistas se registran en la Comunidad Valenciana (1,6), seguida de País Vasco, Andalucía y Baleares (1,7), y las más altas en Cantabria (3,6) y La Rioja (3,2).

Reumatología es actualmente una especialidad con mayor presencia de mujeres (59,7%) que de hombres

Además, el documento detalla que, entre los especialistas con edades más jóvenes, predominan las mujeres: con una mayoría en edades por debajo de los 54 años. En este sentido, la Reumatología es actualmente, a diferencia de décadas anteriores, una especialidad con mayor presencia de mujeres (59,7%) que de hombres. Sin embargo, por encima de los 50 años el peso de los hombres es todavía mayor que el de las mujeres, se indica en el informe.

Plazas MIR

Los reumatólogos piden un aumento de las plazas MIR de su especialidad para mejorar el abordaje de estas enfermedades. "Lo más importante sería aumentar esas plazas y para eso es necesario que se acrediten más hospitales capaces de formar a reumatólogos. Pero también para hacerlo necesitamos actualizar los criterios del Ministerio y las comunidades para asignar esas plazas porque son de hace 15 años. Por ejemplo, para que te dieran un residente MIR en 2008, -última fecha de actualización de esos criterios- hace falta un número determinado de pacientes, sino, no te dan", explica el especialista.

Abunda que eso es un escollo porque, actualmente, con los nuevos tratamientos, han conseguido que "muchos pacientes no ingresen y se puedan manejar desde casa. Entonces, hay hospitales que no alcanzan -esa cifra de pacientes- porque es obsoleta". El médico aboga, finalmente porque, una vez que haya un número de plazas suficiente, "intentar que la atención sea lo más homogénea posible y en esas plazas que no se cubren, fomentar incentivos".