Informe PISA: qué es y qué evalúa

Desde que se presentó, la semana pasada, el informe PISA está en boca de todos. No solo políticos y gestores sino familias, docentes y expertos en políticas educativas. Los 15 puntos que, de media, han caído los países la OCDE en matemáticas entre 2018 y 2022 es una bajada sin precedentes en la historia de PISA. Ahora bien, ¿qué mide exactamente PISA? ¿En qué consiste su puntuación? ¿Qué hacen los países con los datos? Contestamos todas estas preguntas (y alguna otra más).

¿Qué es PISA?

PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Programme for International Student Assessment) que se realiza cada tres años. Está promovido no por una organización educativa sino por una organización económica, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que aglutina a 36 países). De hecho, la Secretaría de la OCDE es responsable de la gestión diaria de PISA.

España ha participado, desde su primera edición en 2000, en todos los ciclos trienales (2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018), así como en la edición de 2022 (prevista inicialmente para 2021, pero aplazada debido a la pandemia) y en la de 2025 (también aplazada de 2024 a 2025), en la que ya se está trabajando.

PISA nació para evaluar dos competencias, la matemática y la lectora (las dos asignaturas básicas del sistema educativo) y en 2006 añadió pruebas de ciencias. En la próxima edición, se añadirá la competencia creativa.

En la última edición, la OCDE examinó a 690.000 alumnos y alumnas de centros públicos y privados de más de 90 países, no solo de la OCDE (Alemania, EEUU, Turquía…) sino países asociados, como Palestina, Jamaica o Uzbekistán.

En España, las pruebas se realizaron a 30.800 estudiantes de 966 centros educativos de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

¿Por qué se hace en 4º de ESO?

La edad media de 15 años se eligió porque a se trata de una edad a la que los los jóvenes de la mayoría de los países de la OCDE están llegando al final de su educación obligatoria. La selección de institutos y estudiantes es lo más inclusiva posible, de modo que la muestra de estudiantes procede de una amplia gama de contextos y habilidades.

¿Cómo son los exámenes?

Desde su primera edición y hasta 2012, las pruebas se realizaron en papel. Con el objetivo de reflejar los modos actuales de acceso, uso y comunicación de la información por parte de los estudiantes y la sociedad, desde 2015 la prueba PISA es digital en su casi totalidad.

PISA no evalúa contenidos puramente memorísticos sino contenidos y competencias. La OCDE define la competencia matemática como “la capacidad personal de razonar matemáticamente y de formular, emplear e interpretar las matemáticas para resolver problemas en una amplia variedad de contextos de la vida real”.

En su última edición, PISA no preguntó a los alumnos el nombre y la dimensión de los planetas del sistema solar sino que tuvieron que determinar qué tres planetas tienen las distancias medias, en unidades astronómicas, entre los que se mostraban en el modelo a escala. Para hacerlo, los estudiantes tuvieron que usar una tabla con información.

En comprensión lectora, los alumnos tuvieron, entre otras cosas, que decir si una frase tenía o no sentido tras leer un texto. Es decir, no solo es leer, es interpretar lo que leen. Lo mismo con las matemáticas, no se trata de saber de memoria las fórmulas, es saber interpretar la información que tienes para hallar el resultado, aplicando un razonamiento matemático.

¿Qué son los puntos de PISA?

Los resultados se escalan para adaptarse aproximadamente a la distribución regular, lo que significa que la puntuación media entre los países de la OCDE es de 500 puntos y la desviación estándar de 100 puntos. Alrededor de dos tercios de los estudiantes de los países de la OCDE puntúan entre 400 y 600 puntos.

En el último PISA, los países de la OCDE registraron, en matemáticas, 472 puntos, lo que implica una pérdida de 15 puntos. En ningún otro PISA se había registrado un descenso tan acusado. España (473 puntos) perdió 8 puntos (Catalunya, 21).

¿Ha tenido errores PISA?

Sí. PISA ha registrado errores a lo largo de su historia y se han invalidado algunos resultados. En la penúltima edición, la materia estrella era la comprensión lectora (este año han sido las matemáticas). Pero los datos de España no fueron publicados porque había anomalías. Las respuestas, digamos, eran sospechosas y daban pie a intuir que los chavales las habían contestado al azar y sin pensar. O bien que había habido un error informático. La Comunidad de Madrid llegó a pedir que no se hicieran público el informe PISA en España porque, en su opinión, los exámenes de comprensión lectora contaminaban al resto. Albania, EEUU, Luxemburgo, Reino Unido son países donde también se han registrado problemas en algunas ediciones.

¿Qué hace PISA con los resultados?

La OCDE “lucha para identificar qué políticas y prácticas parecen estar funcionando en países que muestran un alto rendimiento o que dan pruebas de una mejora significativa durante su participación en PISA”. A continuación, comunica estos hallazgos y apoya a los países que desean investigar y explorar la medida en que se beneficiarían de programas similares. La OCDE es muy consciente de las diferentes circunstancias en los diferentes países. No existe un modelo educativo que sea "la solución única" para los países. No es posible ni apropiado “cortar y pegar” el sistema educativo de un país en otro país. Japón, por ejemplo, es el país con mejores resultados en matemáticas, pero es imposible trasladar a España la cultura (incluida la académica) del país oriental.