El vertido de pélets frente a las costas de Portugal, que por azares de las corrientes ha afectado a Galicia y otras zonas costeras del Cantábrico, servirá de acicate para acelerar la adopción del reglamento con el que Bruselas aspira a reducir este tipo de contaminación. Es lo que pretende la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que adoptará su posición antes de que termine la legislatura –en marzo (en abril en pleno)– y que quiere que los gobiernos también pisen el acelerador para tener a punto la norma durante este mandato.

Eurodiputados de varios grupos piden más ambición en la propuesta y la inclusión del transporte marítimo en la aplicación de la normativa europea

“Es un tema que hay que debatir con urgencia. Espero que el incidente trágico que se ha producido en Galicia pueda ablandar un poco el corazón del Partido Popular Europeo. Debemos tener muy presente el vertido del que hablamos. Una cantidad pequeña de este tipo de pélets pueden tener impacto en el medio ambiente, los ecosistemas y la salud humana (…) Espero que vean la urgencia que plantea este problema y que este punto suba en la lista de prioridades de la presidencia belga (del Consejo de la UE)”, ha afirmado este jueves el socialista portugués Joao Alburquerque, ponente de la Eurocámara, durante el primer debate que celebra la cámara en el que no han hablado ni ultraconservadores, grupo en el que se sienta Vox, ni extrema derecha ni ningún eurodiputado popular español.

La Comisión Europea presentó una propuesta, para reforzar el control y limitar los vertidos incontrolados de pélets, la materia prima utilizada para producir todos los plásticos, a mediados de octubre. En ella, proponía medidas de prevención, de contención de los gránulos vertidos para que no contaminen el medio ambiente y, como opción final, la limpieza tras un vertido, dados los efectos adversos sobre el medio ambiente, el clima, la salud humana y la economía. “La fuga de pélets en el medio ambiente se debe principalmente a la falta de sensibilización y a una mala manipulación y, por lo tanto, hoy día se puede evitar en gran medida de manera rentable”, asegura la Comisión, que entiende que con su plan se podrán reducir las pérdidas de gránulos entre un 54 y 74%; es decir, entre 22.628 y 126.559 toneladas.

Debate el próximo jueves

Desde la Eurocámara, que a instancias del BNG celebrará el próximo jueves en el plenario un debate sobre la situación en Galicia, consideran que la propuesta ofrece una “buena base” y es “muy necesaria”, particularmente a la luz del último vertido. “Los pélets representan un riesgo creciente”, sostiene Alburquerque, que defenderá cambios en la propuesta inicial para que sea más ambiciosa. Por ejemplo, en su informe pedirá que las medidas de prevención y eliminación de pérdida de pélets sean vinculantes, y no optativas, además de sensibilización entre las autoridades y los operadores, un aumento de las multas a nivel europeo, una ampliación de la definición de pélets para cubrir todos los formatos, un plan de evaluación de riesgos –cada tres años y no cinco, como propone Comisión–, la obligación de mantener un registro de pélets de plástico y que el reglamento entre en vigor en tres años y no cuatro, como mantiene Bruselas.

Críticas a la Xunta

Alburquerque ha recibido este jueves el apoyo del grupo socialista, los verdes, la izquierda y los liberales, que han anunciado enmiendas para tratar de reforzar aún más la legislación. “No hay mejor prueba de que son contaminantes (los pélets) que el hecho de tener una propuesta de la Comisión. Suceden, son graves y pueden afectar a las economías locales”, ha recordado el socialista español Nicolás González Casares, quien ha acusado a la Xunta de Galicia de actuar “con negación, desidia, falta de transparencia y mentira”. Durante la fase de enmiendas, propondrá cambios para mejorar la operatividad en la prevención y la reducción de vertidos en caso de accidentes, obligar a la restauración de ecosistemas e incluir al transporte marítimo. “No está en la propuesta, pero creemos que es necesario”, ha indicado González Casares. “Hay que legislar y se tiene que incluir al transporte marítimo”, ha coincidido Ana Miranda.

La Comisión Europea, que reconoce que hay poco apetito entre los gobiernos por pisar el acelerador y cerrar una posición antes de mayo, se ha mostrado dispuesta a valorar los posibles cambios, aunque advierte de la dificultad de incluir al transporte marítimo en el ámbito de aplicación de la nueva norma. “Si queremos igualdad de oportunidades para todos los operadores, tenemos un foro que es la Organización Marítima Internacional, que es quien tiene que dirimir el asunto. En este momento está examinando cuáles serían las medidas que habría que aplicar al transporte de pélets”, ha explicado el director de Medio Ambiente, Aurel Ciobanu-Dordea. “Podemos establecer obligaciones para las autoridades de la UE”, pero “más allá excede de nuestras competencias”, ha añadido, dispuesto a mejorar el texto siempre que no aumente “la carga administrativa”.