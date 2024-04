Cuántos exámenes hay y cómo se calcula la nota final: todo lo que necesitas saber sobre la selectividad

El mes de junio se acerca y con él, los exámenes de acceso a la universidad, que este año apenas sufren cambios respecto a otras convocatorias. Las fechas de la selectividad -bautizada como EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), EVAU (Evaluación de Acceso a Universidad) o PAU (Prueba de acceso a la universidad- dependen de cada comunidad autónoma. En Catalunya, se celebrará el 4, 5 y 6 de junio. Si el alumno o alumna suspende u obtiene una nota baja y aspira a mejorarla, habrá otra convocatoria extraordinaria el 3, 4 y 5 de septiembre. Los exámenes durarán 90 minutos y habrá media hora de descanso entre prueba y prueba. Solo habrá una propuesta de examen con preguntas a elegir.

A pesar de que la estadística demuestra que el 96% del alumnado las aprueba, se trata de unas pruebas muy temidas en todos los hogares. A continuación, tratamos de responder a muchas de las preguntas que se hacen tanto los alumnos y las alumnas como sus familias.

¿Cuántos exámenes tengo que hacer?

La EBAU tiene dos partes. La obligatoria (llamada fase general) y la voluntaria (para subir nota, que también se llama fase específica). En la primera, las materias son lengua castellana y literatura, lengua extranjera e historia de España (o historia de la filosofía, a elegir). El cuarto examen será de una asignatura de modalidad: matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas, análisis musical, artes escénicas, ciencias generales, dibujo artístico, latín (hay que escoger una de ellas). En el caso de Cataluña, este año se incorporan nuevas materias: artes escénicas, ciencias generales, literatura dramática e historia de la música y de la danza.

En Cataluña, al igual que en todas las comunidades bilingües, habrá un quinto examen obligatorio del idioma propio. El resto de las pruebas se pueden responder en castellano o en catalán.

La parte voluntaria sirve para subir nota pero, en realidad, no es tan voluntaria porque muchos estudiantes no ven otra salida más que someterse a ella. Especialmente, si quieren acceder a determinados grados con alta demanda que requieren notas elevadas. En esta parte (que suma, como mucho, cuatro puntos a la calificación final) hay tres materias y los aspirantes tienen que hacer un mínimo de dos exámenes. Hay tres posibilidades: cualquier asignatura de modalidad de 2º de bachillerato (la opción más elegida por los estudiantes), historia de España o de la filosofía (la que no hubiera hecho en el bloque obligatorio) y lengua extranjera (diferente a la que se haya hecho en la fase general: alemán, francés, italiano, portugués… A la hora de escoger las materias de los exámenes de esta parte voluntaria, lo mejor es apostar por las asignaturas que tienen más puntuación por parte de la universidad. Esto se llama tabla de ponderaciones y es una información a la que se puede tener acceso en la web de las facultades.

¿Qué pasa si suspendo un examen?

Nada, siempre y cuando la nota media de la EBAU sea igual o superior a 4 puntos. La nota de la EBAU se calcula haciendo una media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada uno de los cuatro exámenes (o cinco en el caso de las comunidades con idioma propio). La nota mínima son 4 puntos. La máxima, en teoría, son 10 puntos. Pero, en realidad, son 14 dado que la parte voluntaria puede sumar hasta 4 puntos.

El siguiente paso es otra media (nota de admisión a la universidad), que se realiza ponderando la calificación de la EBAU (cuenta un 40%) y la obtenida en 1º y 2º de bachillerato (cuenta un 60%). En esta ocasión, el mínimo es un 5.

Si suspendo EBAU, ¿puedo repetir el examen?

Sí. Si un alumno suspende en la convocatoria ordinaria o ha obtenido una nota baja y quiere subirla, está la opción de presentarse al examen extraordinario, en el que se volverán a examinar de todas las asignaturas (no solo de las suspendidas en la primera convocatoria). Si el aspirante se presenta para subir nota y resulta que la empeora, la nota final siempre será la más alta.

¿Puedo pedir revisión de examen?

Sí. Cuando salgan las notas, el alumno o alumna que no esté de acuerdo con la nota recibida, tiene un plazo de tres días para pedir revisión, que será realizada por otro profesor. Si este, finalmente, no decide subir la nota sino bajarla, la calificación será la media aritmética entre las dos calificaciones.

¿Puedo suspender si cometo faltas de ortografía?

La intención del Ministerio de Educación es que, a partir de la EBAU del año que viene, haya cierta homologación en los criterios de corrección, incluida la penalización de las faltas de ortografía. El borrador ministerial apuesta porque las faltas bajen hasta un 10% de la nota. Pero eso, de momento, es solo un borrador. De momento, este año las cosas siguen como hasta ahora, sin criterio común. En el caso de Catalunya, las faltas penalizan un 0,1 puntos, aunque depende de la asignatura.

Las normas, en todo caso, no son iguales para todos. Siempre y cuando se disponga de acreditación oficial, hay tribunales especiales para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (dislexia, TDAH y otros trastornos de aprendizaje).

¿Qué pasa si no entrego un examen?

El acceso al aula implica siempre la entrega obligatoria del cuaderno de examen debidamente etiquetado, aunque se haya dejado en blanco. El hecho de no entregar un cuaderno de examen en la fase general equivale a un "no presentado" en la materia y un "no apto" en la nota de acceso.

