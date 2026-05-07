“Poner a alguien mirando a Cuenca”: el porqué de la expresión más pícara del mapa español

“Poner a alguien mirando a Cuenca” es una de esas expresiones españolas que parecen geográficas hasta que se entiende el doble sentido. No habla realmente de turismo, ni de las Casas Colgadas, ni de una carretera hacia Castilla-La Mancha. En el uso coloquial, la frase alude a una postura sexual en la que una persona queda inclinada o de espaldas, lo que popularmente se asocia al llamado “coito a tergo” o postura “del perrito”.

La expresión suele emplearse con tono de broma, provocación o vulgaridad. No es una fórmula neutra ni elegante: pertenece al registro coloquial y subido de tono. Puede aparecer como chascarrillo, como insinuación o como frase de humor sexual, pero no es apropiada en contextos formales y puede sonar grosera según quién la diga, dónde y a quién.

El significado es bastante claro; el origen, no tanto. Una de las historias más difundidas la vincula a Felipe el Hermoso y Juana la Loca, en la Castilla de finales del siglo XV. Según esa versión, Felipe habría usado la excusa de observar la dirección de Cuenca desde una torre para ocultar encuentros sexuales. La historia es colorida, muy contable y perfecta para internet, pero los especialistas y recopiladores más prudentes la tratan como una leyenda sin base documental firme.

Poner mirando a La Meca

Otra explicación, más verosímil para algunos autores, conecta la frase con una deformación de “poner mirando a La Meca”. La referencia vendría de la postura de oración musulmana, inclinada hacia la ciudad sagrada, que por analogía popular habría pasado al terreno sexual. Con el tiempo, “La Meca” pudo transformarse en “Cuenca”, quizá por sonoridad, humor o por la tendencia del habla popular a españolizar y desplazar expresiones. Esta hipótesis aparece citada en explicaciones sobre el dicho, aunque tampoco puede darse como origen cerrado y definitivo.

La fuerza de la expresión está precisamente en ese choque: una ciudad real convertida en coordenada sexual imaginaria. Cuenca funciona aquí como destino absurdo, como punto hacia el que alguien queda orientado en una escena que no tiene nada de turística. El humor nace de la falsa literalidad: parece que se habla de mirar hacia una provincia, pero todo el mundo entiende que el mapa es solo una coartada.

También hay variantes populares como “poner mirando pa Cuenca” o “mirando para Cuenca”, más propias del habla oral. Ese “pa” refuerza el tono castizo, de frase dicha entre risas, con un punto gamberro. No es raro que sobreviva precisamente por eso: es gráfica, exagerada y fácil de recordar.

“Poner a alguien mirando a Cuenca” sigue funcionando porque pertenece a una familia muy española de expresiones con doble fondo: frases que parecen inocentes si se leen literalmente, pero que cargan una intención sexual evidente. Su éxito está en el guiño compartido. No hace falta explicar demasiado: quien la entiende, la entiende.