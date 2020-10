Maje habla de la confusión de sentimientos hacia Salva: "Lo que más me frena es tu vida, porque físicamente me gustas, me tratas genial, que me saques 20 años no es un problema... Es más por no destrozar tu familia".

"Yo quiero estar contigo a tu lado y hacer los planes de siempre", dice Salva. Le insiste en que se vaya de viaje de fin de año y que disfrute de la escapada a Italia con José para desconectar. Quedan en que se llevará el móvil de seguridad para hablar e intercambiar mensajes de felicitación.