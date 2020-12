Un niño de solo cuatro años de edad salvó ayer la vida en València a su madre, embarazada de varios meses, al lograr activar la ayuda médica enviando a su familia audios de Whatsapp pese a su corta edad. La mujer, que según la primera valoración médica sufrió un accidente cerebrovascular, pudo ser rescatada a tiempo y trasladada de urgencia a un hospital de València, donde permanece ingresada.

Los hechos sucedieron en torno a las nueve de la noche de ayer. El servicio de emergencias 112 recibió la llamada de una persona alertando de que había una mujer inconsciente en su domicilio y que acababa de avisarles el hijo de cuatro años de la víctima.

Al parecer, la mujer, en avanzado estado de gestación, empezó a sentirse indispuesta pero perdió el conocimiento antes de poder pedir ayuda con su teléfono móvil. El niño, al ver que se madre no reaccionaba, cogió el teléfono y se conectó a la aplicación Whatsapp, desde la que empezó a enviar audios a sus familiares relatando que su madre estaba tirada en el suelo y que no se movía.

En estado grave

La familia no dudó ni un momento y pidió ayuda médica urgente llamando al 112, desde donde activaron el protocolo enviando al lugar a la Policía Nacional. Los agentes llamaron al timbre, pero no había respuesta, aunque sí pudieron llegar a hablar con el pequeño a través de la puerta. Sin embargo, el pequeño no podía abrir porque la puerta de acceso a la vivienda estaba cerrada con llave, así que los agentes pidieron la presencia urgente de los bomberos.

Fueron estos, pertenecientes al parque sur de los Bomberos del Ayuntamiento de València, quienes lograron abrir finalmente la puerta, tras lo cual entraron los policías y los sanitarios de la ambulancia del SAMU enviada al lugar. La mujer, que estaba muy grave, fue atendida y evacuada de inmediato al Hospital Clínico, donde fue sometida a una intervención de urgencia para paliar los efectos del derrame cerebral. Se trata de un accidente vascular que se da con cierta frecuencia en mujeres embarazadas. Algunos estudios revelan un aumento preocupante de este tipo de patologías en mujeres embarazadas, principalmente en las gestaciones en edades tardías.