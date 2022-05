El director de empleo de Aragón, detenido por acosar a su expareja durante meses

El oscense Raúl Camarón, director del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) desde 2019, fue detenido el pasado martes por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, después de que acudiera voluntariamente a la comisaría del Actur. El motivo, según ha podido saber este diario, es una denuncia sobre un presunto delito de violencia machista, por el presunto acoso continuado durante seis meses a la que era su expareja. Concretamente, a raíz de poner fin a su relación, el 17 de noviembre de 2021, tras estar año y medio juntos. Una actitud "constante" que comenzó el 5 de diciembre hasta que el pasado 15 de mayo presentó la denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Boadilla del Monte (Madrid).

La denunciante le señala por la comisión de una infracción penal de violencia de género, por un supuesto delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar. Sobre todo después de la exposición ante la Guardia Civil de toda una serie de comunicaciones para demostrar el presunto acoso, vía telefónica, por correo electrónico o en redes sociales, y que su presunto agresor desoía las constantes peticiones de su víctima para que cesara en su actitud. Incluso aseguraba disponer de grabaciones y mensajes que habían recibido tanto ella como los dos hombres con los que inició una relación sentimental tras su ruptura con él. Un relato plagado de episodios en los que su exnovio, según asegura ella, llegó a utilizar cuentas falsas en redes para acceder a ella tras bloquear los canales de comunicación habituales que mantenían al hacer caso omiso a sus súplicas.

Una vez analizadas todas las pruebas recibidas, la denuncia en sí de esos hechos y tras tomarle declaración al denunciado, el juez de guardia decretó su puesta en libertad pero imponiéndole una orden de alejamiento que le impide acercarse a ella a menos de 500 metros, al igual que a su trabajo y su domicilio, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante la tramitación de las actuaciones y hasta que haya una resolución firme.

La denunciante dejó claro que nunca había sufrido una agresión física o sexual por parte de su supuesto agresor, así como que este presunto acoso constante se inicia tras poner fin en noviembre a su relación sentimental, siendo esta la tercera vez que lo hacía. Y que en ese momento empezó a recibir "audios" de él "llorando" para pedirle volver nuevamente, "fotos de blísters de pastillas amenazando con que se iba a quitar la vida".

Tratamiento con antidepresivos

Un mes después, conoció a una persona con la que inició una relación y, tras comunicárselo a él, ella "recibía múltiples llamadas a lo largo del día de un número oculto" y a su pareja le llegaban "solicitudes de amistad" en redes de cuentas falsas creadas por él y que ella ya había bloqueado antes. En febrero se vieron Raúl y ella por última vez, según la denunciante para pedirle nuevamente que cesara en su actitud.

A finales de ese mes, ella inicia una segunda relación con un hombre que empezó a recibir mensajes en Instagram de nuevo de cuentas falsas que ella tenía bloqueadas al creer que estaban relacionadas con Raúl. Y que al final este se dirige a su novio desde su cuenta personal y le escribe el mensaje "cuida con ill# junto a dos iconos absurdos". Su relación termina y, asegura ella, inicia tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos y se ve obligada a coger la baja laboral por la depresión y ansiedad sufrida por estos hechos.

Por último, la víctima explicó en comisaría que contactó con la hermana de su agresor, que tuvo que desactivar un duplicado de la tarjeta sim de su teléfono que se hizo sin su consentimiento, que cuando le bloqueó en redes este le exigió que le desbloqueara porque si no "no iba a cerrar el círculo". Y que también habló con la madre de él, que le pidió que no denunciara porque su hijo era político y eso acabaría con su carrera. Pero que al final decidió hacerlo porque, según explicó, averiguó que se había creado una cuenta falsa a nombre de ella, con imágenes suyas en bañador y que se usaba para insinuarse. Además, le llegó un mensaje desde esta cuenta a la suya personal y en él aparecía una foto de Raúl con un mensaje amenazante que ponía "me lo cargo, que tenga cuidado, a por él por capullo".