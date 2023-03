La Policía Nacional ha conseguido detener en Madrid este miércoles a Pamela Cabanillas, alias 'Mommy Yankee', la fugitiva peruana de 19 años acusada de estafar medio millón de euros vendiendo entradas falsas para conciertos de Daddy Yankee y Karol G, entre otros.

Según ha sabido CASO ABIERTO, el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, a raíz del reportaje publicado el pasado fin de semana en este medio, en el que se alertaba de que la mujer se escondía en España, se consiguió estrechar el cerco sobre ella.

Finalmente, esta mañana, sobre las 13:00 horas, los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han logrado localizar su escondite en el barrio madrileño de Carabanchel. Sobre la presunta timadora sobre la que pesaba una orden internacional de búsqueda e ingreso en prisión, por lo que estaba siendo buscada por Interpol.

En las próximas horas será puesta a disposición judicial y arrancará el proceso para extraditarla a su país, donde ingresará en la cárcel.

Nacida en Lima, a Pamela se le acusa en su país de ser la líder de una organización criminal, 'La Banda del QR' o 'Los QR de la estafa', dedicada a la venta de entradas fake para conciertos de artistas internacionales que mueven masas. El evento que lo destapó todo fue el de fin de gira del reguetonero Daddy Yankee en Lima el pasado mes de octubre. Su gran golpe. Aunque, según los investigadores, Pamela ya lo había hecho antes.

Partidos de fútbol y Karol G

En marzo, presuntamente, vendió entradas falsificadas para los partidos de la Selección Peruana en las eliminatorias del Mundial de Qatar. Según las pesquisas, ColdPlay, Bad Bunny y Karol G también le sirvieron para hacer caja. Aunque el concierto con el que más dinero ganó, según los investigadores, es con el del 18 de octubre de Daddy Yankee.

Un día antes, consciente de que todo iba a salir a la luz cuando miles de compradores comprobaran que no podían entrar al concierto con las entradas que ella les había vendido, huyó de su país. Ya que se sabía investigada, desde la 'clandestinidad', Pamela habló con un programa de televisión peruano, Panorama. Contó cómo y cuándo había estafado a sus víctimas.

Afirmó sentirse arrepentida, pero añadió que no iba a devolver nada: "no, no, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero". Durante meses, había publicado mensajes en sus redes sociales comentando e, incluso, "burlándose" -según denuncian sus víctimas- de las acusaciones que hay contra ella. El último que publicó en Instagram fue hace escasas horas, fingiendo que estaba en Barcelona. No funcionó, seguía estando en Madrid.

Lefties y Primark

Tal y como adelantó CASO ABIERTO, Pamela Cabanillas huyó y puso rumbo a España. Según averiguó este medio, a Pamela le constaban cinco detenciones en Madrid entre noviembre y enero por distintos delitos: estafa, robo con violencia, hurtos y otros delitos contra el patrimonio. Para entonces, la alerta de Interpol aún no estaba activa, por lo que la Policía Nacional, que ya ha puesto en conocimiento la detención de la fugitiva a sus homólogos peruanos, desconocía que en realidad estaba arrestando a una delincuente fugada.

La primera detención de Pamela se produjo a mediados de noviembre. Entonces, la mujer entró en una tienda de ropa de Lefties, en Madrid y, al salir, los detectores antirrobo pitaron. El guarda de seguridad alertó a la policía tras comprobar que la joven llevaba en su mochila prendas por valor de 95 euros. Solo unos días después, la peruana fue arrestada en el Centro Comercial Islazul por robar en Primark, supuestamente, unos 50 euros en ropa.

Agresión con una botella

Entre sus antecedentes también consta una detención por un delito de lesiones a un hombre en Carabanchel, cerca de la estación de metro de Oporto. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Pamela agredió a un desconocido, golpeándole con una botella de cristal en la cara y provocándole cortes en el labio.

También fue arrestada por otro incidente violento en esa misma zona a mediados del mes de enero, esta vez por asaltar y robar de forma violenta a un hombre para arrebatarle un teléfono Samsung. La víctima explicó entonces a la policía que "cuatro personas de origen latino, tres hombres y una mujer", le habían tirado al suelo en la avenida Oporto y le habían quitado su teléfono. El hombre añadió que los tres ladrones habían salido huyendo, pero a ella consiguieron retenerla en el lugar del suceso hasta que llegó la policía. Se trataba de Pamela.

Estafa a un taxista

El último rastro de la mujer, antes de ser detenida esta mañana, databa del 24 de enero. Fue detenida por estafar a un taxista, a cuyo coche subió "a sabiendas de que no tenía dinero para pagar la carrera". Pamela está acusada de estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos que, en Perú, tienen una pena privativa de la libertad máxima de 8, 4 y 5 años, respectivamente. A lo que habrá que añadir ahora los delitos que presuntamente ha cometido en España.