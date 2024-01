"Tras un primer examen del contenido del teléfono de Ana" -afirma un perito informático contratado por la familia- se ha descubierto que hay "archivos eliminados el mismo día de la muerte de Ana, instantes anteriores y posteriores al trágico suceso". El informe pericial muestra "que hay numerosos archivos del teléfono que se han borrado una semana después de su muerte, concretamente el día 13 de septiembre de 2019". Dicho informe "destaca la existencia de registros en el teléfono de Ana otros días: 16, 18, 23, 24 y 25 de septiembre, esto es, en fechas en las que el teléfono de la fallecida todavía no había sido hallado".

Un borrado, además, que "no puede realizarse automáticamente" -según el perito que lo ha analizado y que está trabajando en un informe para trasladar todos los detalles al juzgado-, sino que se ha llevado a cabo de manera intencionada". ¿Quién fue? Según el experto, todo lleva a él. A R.V., quien fuera la pareja de Ana, quien aseguró que Ana se había arrojado del coche en marcha, que se había suicidado sin que él pudiera hacer nada. Al único investigado como presunto autor de su muerte por el Juzgado de Violencia sobre la mujer. El experto ha hallado conexión del teléfono de R.V. a menos de diez metros del de la joven un día después de fallecer.

"El móvil se analiza porque yo lo encuentro, 19 días después, a 72 metros de donde estaba el cadáver de Ana", explicaba Antonio, su padre, hace tres meses a CASO ABIERTO. "El cuerpo, el coche y el teléfono hacen un triángulo. Apareció sin funda, ¿quién lo puso allí? La Guardia Civil no sabe explicarlo. La madre del investigado parece que sí, y así lo ha testificado en sede judicial a finales de agosto de 2023. Dijo que ella lo encontró en el coche de su hijo, al cual los agentes le permitieron acercarse, y que se lo dio a un guardia civil. Si se lo dio a un agente, ¿por qué aparece tantos días después tirado?". Antonio recelaba: "¿lo tiró el agente?, ¿lo tiró ella? ¿Quién?".

Esclarecer ese dato, tras las nuevas pesquisas familiares, resulta más necesario si cabe, pues el informe pericial arroja que se manipuló durante esos días en los que nadie sabía dónde estaba el terminal. Respecto al ordenador de Ana, "hay cosas llamativas también", cuenta Antonio. Ya se está trabajando en ello. Un informe más.

Desde 2019, fecha en la que el cuerpo de Ana apareció sin vida, la familia ha contratado a varios expertos en diferentes áreas: criminalistas, forenses, peritos en reconstrucción de accidentes, etc. "Ninguno conocía la existencia del otro, porque no queríamos influir, nuestro objetivo es investigar, no imputar a nadie que sea inocente", explica Antonio. Todos coincidieron: atropello.

"Todos refieren que mi hija, por la causa que sea: una discusión, una pelea... se baja del coche. Camina por el arcén y él, en su caza y captura, la atropella intencionadamente a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora". Al principio se impuso la versión de su novio, “se ha tirado del coche en marcha”, ahora no. "Se creó una presunción de suicidio sin base científica alguna".