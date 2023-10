La soledad es perjudicial para las hormigas: si se aísla a estos insectos sociales de sus compañeras, morirán antes debido al estrés oxidativo, que acelera el envejecimiento. Este descubrimiento ayuda a comprender mejor los efectos del aislamiento en las personas, que son similares a los de las hormigas, y proporciona pistas sobre su posible tratamiento.

Las hormigas son insectos sociales que viven en colonias organizadas y cooperativas. Su supervivencia depende de su capacidad para comunicarse, trabajar en equipo y defenderse de los depredadores.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Lausana en Suiza lleva casi una década averiguando qué ocurre cuando una hormiga se queda sola, sin contacto con sus compañeras.

En un primer estudio publicado en 2015, intentaron responder a esta pregunta usando un sistema automatizado para rastrear el comportamiento de las hormigas carpinteras (Camponotus fallah) cuando quedaban aisladas en pequeños recipientes.

Impacto en la salud y comportamiento

Los resultados de este estudio, publicados en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology, revelaron que la soledad tiene efectos negativos, tanto en la salud como en el comportamiento de estos insectos.

Según este primer estudio, las hormigas solitarias muestran signos de estrés, como una mayor actividad y una menor longevidad. Además, pierden la capacidad de reconocer a sus congéneres y se vuelven más agresivas hacia ellas.

Los autores de esta investigación concluyeron que la soledad altera el funcionamiento del cerebro y el sistema hormonal de las hormigas debido a que las hormigas están adaptadas a vivir en grupos y a que dependen de las señales químicas que emiten sus compañeras para regular su fisiología y su comportamiento. Sin estas señales, las hormigas entran en un estado de desequilibrio que afecta a su bienestar, concluyó este primer estudio.

Causante, el estrés

Ahora, este equipo de investigadores ha publicado un nuevo estudio que aclara por qué las hormigas aisladas mueren antes que sus congéneres: de debe al estrés oxidativo.

En esta ocasión, las hormigas fueron separadas de sus compañeras y quedaron encerradas y solas en cajas de plástico con comida y agua durante 24 horas. Como control, se encerraron hormigas en grupos de diez animales en cajas similares.

Después de 24 horas, se realizaron pruebas genéticas a las hormigas: demostraron que la expresión de genes implicados en reacciones redox (reacción de oxidación-reducción) aumentaba en hormigas aisladas.

Radicales libres

Esto provocó una acumulación de radicales de oxígeno en los llamados enocitos, células errantes relacionadas con la secreción de lípidos que solo están presentes en los insectos y corresponden a las células del hígado.

Esto significa que las hormigas sufrieron estrés oxidativo, es decir, que acumularon demasiadas moléculas inestables llamadas radicales libres en el cuerpo y no tenían suficientes antioxidantes para eliminarlas.

Como el estrés oxidativo acelera el envejecimiento, los investigadores administraron antioxidantes a las hormigas aisladas y comprobaron que ese tratamiento revertía el proceso de envejecimiento desencadenado por el estrés oxidativo.

Importante para las personas

Estos nuevos resultados del estudio, publicados en la revista Nature Communications, deberían ayudar a comprender mejor los efectos del aislamiento social en las personas, plantean los investigadores.

Las personas que carecen, o creen que carecen, de conexiones sociales cercanas, tienen tasas de mortalidad significativamente más altas que las que se encuentran rodeadas de amigos, según han comprobado diferentes estudios.

Un metaanálisis realizado en 2010 sugirió incluso que el aislamiento social de las personas puede ser más peligroso que la obesidad y tan mortal como el tabaco.

Pistas a seguir

En las personas, la soledad y el aislamiento parecen alterar los niveles hormonales, las respuestas inmunes y la expresión génica, así como aumentan el riesgo de una variedad de dolencias, incluyendo enfermedades cardíacas, depresión, presión arterial alta y Alzheimer.

Los autores de la nueva investigación plantean que los resultados obtenidos con las hormigas proporcionan una pista a seguir para tratar con antioxidantes a personas que sufren aislamiento social, aunque se necesitarán investigaciones específicas para comprobarlo.

