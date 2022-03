Sangre y médula desde la UA para Ucrania

¿No tienes más de 40 años y vas a donar sangre?, pues también puedes hacerte donante de médula en el mismo acto solidario.

Así lo plantean esta semana en la Universidad de Alicante, que ha desplegado equipos sanitarios por todo el campus, incluso con unidades móviles, para abarcar una macro maratón de donación nunca vista hasta el momento con el propósito, coordinado con el Centro de Transfusión de sangre de la provincia, de, unas vez cubiertas las necesidades propias, derivar a las zonas en conflicto todas las unidades que sea posible.

A todos los efectos se trata de una maratón de sangre al uso, aunque el despliegue es mucho mayor se extiende por el hall de los aulario 1 y 2 de la Universidad de Alicante, además de en el de la Facultad de Educación, el hall del edificio del Rectorado y una unidad móvil extra ubicada en la plaza de Europa, en frente del Paraninfo y la Facultad de Derecho.

El bullir de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios era este lunes intenso, y lo que esperan los organizadores de la mano del vicerrector de Seguridad y Salud, Salvador Ivorra, y el profesor de Enfermería y Salud Comunitaria, José Ramón Martínez Riera, es que se mantenga con un elevado nivel de participación también este martes y miércoles a pesar de que el tiempo atmosférico no acompañe.

La campaña de donación inicialmente prevista entre la comunidad universitaria, ha sido ampliada en los últimos compases de su planificación al conjunto de la ciudadanía en general porque, organizada desde hace ya seis meses, su realización ha venido a coincidir por desgracia con la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas al mando del presidente Putin.

"No lo concebimos así, pero esta maratón coincide en el tiempo con la guerra en Ucrania y partimos de la idea de que si se produce una donación de sangren importante podamos ayudar también a la población ucraniana". José Ramón Martínez Riera inauguraba este lunes la macro maratón de donación en la UA lanzando un mensaje claro al resto de la sociedad. "Aprovecho para lanzar una llamada para quienes aunque no estén en la Universidad, puedan venir a donar y si hay un volumen suficiente de donaciones se pueda contribuir desde aquí a enviar unidades de sangre a Ucrania", recalca.

Logística

La logística del envío de donaciones corresponde al Centro de Transfusiones, "pero hemos hablado de que una vez cubiertas las necesidades básicas aquí , no habrá problemas en su envío". Martínez Riera puntualiza que la UA tan solo gestiona su participación como centro de operaciones para la maratón de la donación hasta el miércoles, y que cualquier cuestión relacionada con el envío a Ucrania "no se puede hacer sin la garantía de que no se pierda en el camino", y es ahí donde la operativa descansa ya plenamente sobre los sanitarios. "El propósito y el compromiso están ahí y la gestión a continuación se lleva a cabo por el Centro de Transfusiones para asegurar el suministro".

El experto en salud comunitaria anima a cuantos se puedan acercar a la UA a participar "de una maratón como nunca, ninguna otra ha ofrecido un despliegue tan grande" subraya orgulloso de la respuesta universitaria y confiando en multiplicarla al abrirla al resto de la población de toda la provincia.

Además, en esta ocasión se suma una nueva campaña a la de donar sangre. La de donar médula. El profesor Martínez Riera, a su vez presidente nacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria, AEC, precisa que a quien done sangre se le va a solicitar permiso para hacerle, al mismo tiempo, donante de médula.

Permiso

"A los donantes de entre 18 y 40 años se les solicita permiso para que la sangre que donan pueda ser analizada, y si resulta compatible como donante de medula, se le contactará. Será el centro sanitario especializado quien lleve a cabo esta labor según los protocolos establecidos y tal y como está pautado", subraya.

La Universidad de Alicante espera engrosar de forma significativa el volumen de donantes. "La UA es la entidad que cede los espacios para llevarlo a cabo" insiste el especialista, orgulloso de que además de que la comunidad universitaria reúna las condiciones también cuente con una población "muy concienciada".

La idea es efectivamente "aumentar los donantes conjuntamente con Cableword, la Obra Social que en esta edición añade la posibilidad que los donantes se inscriban en REDMO (Registro Español de Donantes de Médula Ósea) y se hagan donantes de médula ósea".

Martínez Riera abunda que la actividad es "muy potente" en cuanto a los objetivos planteados pero que pese a no haber hecho cálculos de antemano "podemos prever que se superen las cifras de ediciones anteriores".

Con el Colegio Oficial de Enfermería y diversas ONG estamos muy atentos a la posible solicitud de profesionales por parte de Ucrania José Ramón Martínez Riera - profesor y presidente Asociación Enfermería Comunitaria

Profesionales

El posicionamiento tanto de la Asociación que preside como de la Universidad recalca que es "claro y rotundo a favor de Ucrania y contra la invasión", al tiempo que destaca el trabajo conjunto de forma coordinada con el Colegio Oficial de Enfermería y diversas ONG "muy atentos a la posible solicitud de profesionales por parte de Ucrania".

Puntualiza no obstante que con ser muy loable la solidaridad y las ganas de participar en pro de los que sufren la guerra, "lo más importante es disponer del criterio necesario para que esa ayuda realmente responda a necesidades reales y no se generen donaciones que acaben en ninguna aparte. Disponibilidad total y absoluta sí, pero con cabeza", matiza el experto en salud pública y comunitaria.

En las últimas ediciones de donación de sangre llevadas a cabo desde la Universidad de Alicante "la superación en el número de donaciones ha sido significativa", pero lo más mas importante, subraya Martínez Riera, es contribuir a aportar "nuevos donantes. Lo más significativo es superar las cifras anteriores teniendo en cuenta que además conlleva la posibilidad de nuevos donantes de médula también".

Desde el año 2003 un total de 27.208 personas han participado en las sucesivas campañas de donación de sangre organizadas en la UA y de ellos, 9.189 han sido primeros donantes. Este año se espera que más de un millar de universitarios participen en la campaña.