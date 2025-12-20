La UA analiza la brecha digital de personas mayores ante crisis naturales y climáticas

La Cátedra de Brecha Digital Generacional, impulsada por la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante, ha presentado sus dos informes anuales, orientados a comprender y paliar las desigualdades digitales intergeneracionales en la Comunitat Valenciana y que en esta ocasión se han centrado en la brecha digital ante crisis naturales y climáticas, por una parte, y en el desarrollo de un proyecto piloto para detectar y comprender las desigualdades digitales que afectan simultáneamente a personas de distintas edades y géneros.

El primero de los trabajos realizados por la cátedra, dirigida por el catedrático de Economía Aplicada de la UA Luis Moreno Izquierdo, se centra en “Estrategias de comunicación e interacción ante crisis naturales y climáticas. Gestionando la brecha generacional para una respuesta eficaz de la sociedad y las Administraciones”. Este trabajo “surge como respuesta a los graves daños materiales, económicos y sociales provocados por la DANA que afectó a la provincia de Valencia el pasado año, un episodio que volvió a poner de manifiesto la creciente vulnerabilidad de las comunidades mediterráneas ante fenómenos climáticos extremos”.

Así, “la obra parte de una premisa central: la eficacia en la gestión de estas crisis no depende solo de los recursos materiales, sino también de la capacidad de comunicación, coordinación y acción conjunta entre generaciones, administraciones y ciudadanía”.

El trabajo, liderado principalmente por investigadores de la Universidad de Alicante, en colaboración con expertos de La Plata (Argentina) y Madrid, desarrolla “una aproximación multidisciplinar que combina la perspectiva geográfica, climática, demográfica, turística, comunicativa y tecnológica”. Esta mirada amplia permite “contextualizar adecuadamente los riesgos crecientes que afronta la Comunitat Valenciana, caracterizada por una alta exposición climática, un litoral densamente poblado, un interior envejecido y sectores económicos especialmente sensibles como el turismo”.

La obra se estructura en torno a cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos es la vulnerabilidad climática y demográfica en la Comunitat Valenciana, con especial atención a los territorios más expuestos y a la población de mayor edad, cuya sensibilidad a olas de calor, inundaciones o incendios se ve agravada por desigualdades digitales que dificultan el acceso a sistemas de alerta y a información preventiva”.

En segundo lugar, “el impacto económico y adaptación del sector turístico, analizando cómo fenómenos extremos como danas, noches tropicales o incendios afectan a la actividad turística, y destacando la necesidad de incorporar criterios de accesibilidad digital e inclusividad generacional en los Destinos Turísticos Inteligentes para no agravar las desigualdades existentes”.

En tercer lugar, aborda la dimensión social y comunicativa “examinando cómo los discursos institucionales, los canales de información y los modelos de comunicación de crisis siguen sin responder adecuadamente a una ciudadanía diversa”. De este modo, a través de entrevistas y grupos focales por edad, el estudio identifica barreras específicas para las personas mayores, desde dificultades tecnológicas hasta menor confianza institucional, y propone mecanismos multicanal, multiformato y culturalmente accesibles”.

Finalmente, el cuarto eje corresponde a la innovación tecnológica y prospectiva. En este apartado, se evalúa el potencial de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, sensores y sistemas de alerta temprana. El análisis “subraya que, para ser realmente útiles, estas tecnologías deben diseñarse desde criterios de usabilidad, accesibilidad y reducción de la brecha digital intergeneracional, evitando incrementar la vulnerabilidad de quienes tienen menos competencias digitales”.

En conjunto, el manual demuestra que la brecha digital y generacional constituye un elemento decisivo para entender la vulnerabilidad social en contextos de riesgo climático, y ofrece propuestas rigurosas para avanzar hacia una comunicación institucional más inclusiva, una gestión de crisis más eficaz y una Comunitat Valenciana más resiliente, preparada y cohesionada ante los desafíos del presente y del futuro.

Diferencias generacionales y de género

El segundo lanzamiento corresponde a la actualización del informe “Principales indicadores y recursos de las brechas generacionales en la Comunitat Valenciana”, que incorpora ahora los resultados del taller piloto “Brecha digital generacional y de género: un enfoque participativo e intergeneracional”. Este piloto, desarrollado en dos centros comunitarios de la provincia de Alicante, “se concibió como un espacio de experimentación metodológica orientado a identificar y comprender las desigualdades digitales que afectan simultáneamente a personas de distintas edades y géneros”.

El ejercicio realizado recogió experiencias reales en las que “surgió un patrón común: aunque muchas personas mayores manejan con solvencia herramientas digitales básicas, continúan necesitando apoyo cercano, orientación clara y espacios de aprendizaje seguros”. También se constató que “el ritmo acelerado de la digitalización genera tensiones intergeneracionales, especialmente entre quienes no han crecido en entornos tecnológicos, lo que incrementa la sensación de inseguridad y profundiza la brecha existente”.

El informe propone reforzar actividades centradas en la alfabetización digital responsable, la ciberseguridad, la identificación de estafas y la sensibilización sobre sesgos de edad y género. Las dinámicas intergeneracionales desarrolladas durante el taller demostraron, además, su capacidad para fomentar el apoyo mutuo, el intercambio de estrategias de uso y la construcción de empatía hacia realidades digitales diversas.