Orihuela, una ciudad «desportillada»

Recordarán los más veteranos, y de esto no hace tanto, que en muchas de nuestras casas no había más remedio que seguir utilizando los platos, tazas o fuentes «desportillados». Los materiales con los que se fabricaban estas vajillas no eran de la calidad de los actuales y resultaba muy costoso reemplazarlos. Pequeños golpes producían descascarillados que, irremediablemente, se iban ennegreciendo con el tiempo al haber perdido la capa superior lisa. Esta porosidad que afloraba absorbía y fijaba suciedad y se manifestaba con un cambio de color. Pero muchas economías domesticas no eran capaces de tirar a la basura la pieza descascarilladla para suplirla por otra nueva. No se lo podían permitir. Luego vino el Duralex, la porcelana y la economía de escala en la fabricación, el mejoramiento del nivel de vida y el incremento de los ingresos familiares, que permitieron renovar muchos enseres y menajes de los hogares y entre estos las vajillas que a diario se usaban. Por lo que las piezas «desportilladas» fueron paulatinamente desechadas.