Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos presentados por su socio de gobierno en Orihuela para este año 2020 y que ascienden a 82 millones de euros. Cs votó en contra del proyecto presentado por los populares el pasado 6 de noviembre al señalar que no respondía «a las necesidades de Orihuela» sino a «la voluntad política del PP», aunque el motivo principal de su rechazo fue, como justificaron, que «trata únicamente de asegurar las dotaciones de sus concejalías para lo que queda de año y asegurar una prórroga cómoda del mismo para 2021, sin obligarles a sentarse a elaborar un nuevo presupuesto». Por ello, Cs se ofreció a mantener un diálogo con su socio de gobierno en la ciudad para solventar estas discrepancias que no garantiza que salga adelante el presupuesto puesto que el PP necesita los votos de Cs. Sin embargo, transcurridos varios días, la formación naranja lamenta que no haya llegado «nuestra oferta de diálogo» y por eso han presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos que hoy se llevará a la comisión informativa previo paso a votarlos en el pleno.

La tensión en el seno del equipo de gobierno entre el alcalde Emilio Bascuñana (PP) y su segundo de a bordo José Aix (Cs) es palpable. La formación de Aix critica que sea un proyecto «unilateral del PP y no del gobierno de coalición», al que pertenece y se queja de no haber participado en su elaboración. Cs solicita la devolución del proyecto de presupuestos a Alcaldía por entender que hay irregularidades en el expediente y por incumplir «los acuerdos y compromisos políticos entre PP y Cs». Además, la formación ha presentado 16 enmiendas parciales.