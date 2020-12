Tres meses ha tardado el alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, en nombrar al exconcejal y exdiputado nacional de Cs, Juan Ignacio López-Bas, como nuevo asesor -uno más- del equipo de gobierno que dirige. El pasado 3 de septiembre el pleno, con los votos a favor de PP y Cs que gobiernan en coalición, aprobara la modificación presupuestaria prevista para asesores, pasando a nivel 1, con un sueldo de nada menos que 46.000 euros al año, un puesto de asesor de nivel 3, cuyas percepciones son bastante menores, 28.000 euros anuales, y no ha sido hasta esta semana cuando el regidor lo ha nombrado. Todo para dar cabida al que se convierte en el asesor estrella de Cs, y no solo por ser el mejor pagado. El alcalde ya ha firmado la incorporación como asesor del área de Servicios Básicos del que fuera teniente de alcalde en Orihuela en el anterior mandato y socio de gobierno, no siempre bien avenidos.

En estos tres meses las relaciones entre los dos socios de gobierno se han enfriado, hasta el punto de que Cs ha dado al traste con los presupuestos que el PP quería aprobar para este año. Con la incorporación de López-Bas, Bascuñana cede ante su socio de gobierno, Cs, aunque le ha costado nombrarlo, e iniciarán las negociaciones para aprobar el presupuesto de 2021. El nombramiento del nuevo asesor ya está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y se justifica, según el documento, «por considerar que la persona que se nombra es la adecuada para desarrollar el trabajo encomendado», aunque no se especifica cuál será ese cometido «encomendado».

El también abogado, que tuvo un efímero paso por el Congreso de los Diputados -de marzo a noviembre de 2019-, fue nombrado en septiembre, a la espera de «colocarse» como asesor del portavoz de Cs y teniente alcalde José Aix, como gerente de Orihuela Cultural, un cargo no remunerado, y que compaginará ahora con el de personal de confianza, éste sí con un sueldo de 46.000 euros anuales, una cifra cercana a la que cobran concejales del gobierno como Dámaso Aparicio o Almudena Baldó, y que triplica el de la mayoría de concejales de la oposición.

Serán así 22 los asesores que tendrá el gobierno local tras el fichaje del exdiputado Juan Ignacio López-Bas. El presupuesto para personal de confianza del gobierno de PP y Cs será de 857.200 euros anuales. Llama la atención que supera a la partida para el sueldo de todos los ediles de la corporación (22 de 25 con dedicación exclusiva o parcial) que suma 805.539 euros al año.