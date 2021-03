El grupo socialista en el Ayuntamiento de Orihuela ha exigido esta miércolesla dimisión de Emilio Bascuñana como alcalde de la ciudad de Orihuela tras avanzar INFORMACIÓN la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de citarlo como investigado "al entender que podría haber cometido un delito de apropiación indebida al estar recibiendo un sueldo público" y "no acudir al puesto de trabajo para el que lo contrataron". Así la portavoz socialista, Carolina Gracia, ha asegurado “esto no nos sorprende, el problema es que ni Bascuñana ni quienes lo mantienen como alcalde han ejercido su responsabilidad, esto ya no es solo una cuestión política, hoy la situación judicial de Bascuñana lo inhabilita para continuar”.

Gracia ha manifestado “esto evidentemente desestabiliza la acción del Gobierno y estamos en un momento en que lo importante es la gestión y el intento continuo para que Orihuela salga cuanto antes de esta crisis económica y social que estamos viviendo, la ciudadanía no puede estar a la espera de que Bascuñana resuelva su situación judicial así que entendemos que si de verdad mira por el bien de Orihuela ha de dimitir”.

Desde el PSOE insisten “Ciudadanos ha ido lanzando a futuro la toma de decisiones y ha preferido esperar antes que conformar una alternativa a Bascuñana pero hoy se le ha acabado el tiempo, ahora ya es la justicia quien investiga la acción de Bascuñana y no pueden ni deben esperar un minuto más”.

Gracia ha asegurado “desde el Partido Socialista no movemos una coma de nuestro discurso, desde el primer momento que se conocía este caso exigimos la dimisión de Bascuñana y además junto a Cambiemos hemos ofrecido una alternativa seria y comprometida únicamente con la gestión municipal”. En este sentido la portavoz socialista ha querido lanzar una pregunta al presidente provincial del Partido Popular “nos gustaría saber si el señor Mazón va a mantener a Bascuñana pese a la situación en que se encuentra, permitieron que fuese el candidato y hoy Orihuela sigue en los titulares por noticias que nada o poco tienen que ver con la ciudad y su política ya que los dirigentes populares que han ostentado la alcaldía siempre acaban arrastrando el nombre de la ciudad por sus problemas con la justicia”.