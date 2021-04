Torrevieja combatirá la plaga de mosquitos desde el parque natural

El Ayuntamiento de Torrevieja está intentando ganarle la batalla a la enésima plaga de mosquitos de que sacude las urbanizaciones del perímetro de la laguna salinera, con desigual éxito. La nueva empresa adjudicataria del servicio, Inti, está pagando la novatada de no conocer el terreno sobre el que actúa. Una ciudad configurada en los últimos 40 años en torno a un saladar, caldo de cultivo ideal de las larvas de mosquitos cuando se acumula algo de agua dulce: la de las lluvias del pasado mes de marzo. Tampoco se anticiparon a la hora de solicitar los permisos necesarios al Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja para poder intervenir en el origen de las nubes de mosquitos que amargan la vida a los vecinos de los residenciales: para meterse en los charcos del saladar con larvicidas biológicos. El personal que ha estado fumigando de forma intensiva desde mediados de la semana pasada ya lo ha hecho con plaguicidas para adultos -indicativo de que la pelea ya se ha perdido en parte por falta de anticipación-.

La concejala Diana Box ha explicado que la intervención en distintos puntos y la colaboración ciudadana para localizar los focos ha permitido erradicar el mosquito en muchas zonas. Algo a lo que ha ayudado el refuerzo de vehículos con cañones fumigadores que se desplazan de punta a punta del casco urbano. Box, que no ha parado de recibir llamadas e intentar resolver problemas concretos en los últimos días, volvió a incidir en los argumentos que cualquier concejal de este área está obligado a repetir: Torrevieja no es una ciudad más a la hora de combatir las plagas de mosquitos. Las zonas donde se pueden reproducir se cuentan a centenares y se multiplican además con las piscinas particulares, que recordó, este año se han quedado en mayor número sin mantenimiento por las restricciones de movilidad. La edil ha admitido que el presupuesto anual de 60.000 euros para combatir las plagas, no solo la de mosquitos, es insuficiente y explora otras actuaciones como drenar zonas los encharcamiento, a la hora de actuar contra los mosquitos.