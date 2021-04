PSOE y Cambiemos acusan a Cs de falta de «madurez política»

PSOE y Cambiemos piden a Cs «madurez política» y que mueva ficha si quiere una alternativa de gobierno en Orihuela. Los portavoces Carlos Bernabé de Cambiemos Orihuela- UP y Carolina Gracia del Partido Socialista comparecieron ayer conjuntamente y volvieron a pedir la dimisión del alcalde, Emilio Bascuñana, además de exigir a Cs que madure políticamente y diga claro «si están en posición de ofrecer una alternativa seria y con futuro a Orihuela». El portavoz de Cs, y teniente de alcalde, José Aix, retó a ambos partidos de la oposición para que ofrecieran una alternativa al actual gobierno de coalición entre PP y Cs tras la imputación del regidor por presunta malversación por cobrar, presuntamente, un sueldo público de la Conselleria de Sanidad como asesor de la dirección territorial sin acudir a su puesto de trabajo entre noviembre de 2007 y enero de 2014. Aix cerró la puerta a una moción de censura e instó a PSOE y Cambiemos a hablar de alternativas de gobierno, siempre y cuando la Alcaldía no la ostentaran esos partidos.

Gracia señaló que el problema de Cs es que su portavoz «ha de madurar políticamente, alguien que está actualmente en el Gobierno no debe deslegitimarse en la búsqueda de una alternativa de gobierno en la ciudad ya que eso supone es que no está legitimado para continuar donde está». Para la socialista, José Aix «tiene que hacerse mayor, porque lo será en edad física, pero no políticamente». Y acusó al líder de Cs de preocuparse solo de los «sillones».

Bernabé, por su parte, pidió a Cs «actuar con seriedad y elegir si está del lado de quienes ofrecemos una alternativa o del lado del PP. Pero que no maree más porque sólo servirá para generar frustración en el municipio».