Un incendio de madrugada en el Museo de la Semana Santa de Orihuela ha provocado un gran susto en la ciudad. El fuego se inició sobre las 3.15 de la madrugada y el origen estaría en un cortocircuito. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Orihuela, José Sáez, recibió el aviso de la central de alarmas y acudió rápidamente al inmueble. Al ver desde fuera, por una ventana, las llamas, entró en el edificio, que estaba lleno de humo, y con la ayuda de un extintor comenzó a sofocar el incendio. En un primer momento controló las llamas, que estaban calcinando una cortina que, por el fuego, había caído detrás de un paso y estaba afectando al faldón de un trono. Sáez avisó al 112. En cuestión de minutos se personaron en el lugar agentes de la Policía Local que, con el uso de extintores, pudieron sofocar el incendio, que se había reavivado. Uno de los agentes sufrió un pequeño corte en la mano al romper el cristal donde se guardan los extintores. Cuando llegaron los bomberos, el incendio estaba controlado, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, que desplazó allí a seis bomberos y a un sargento, que con mangueras terminaron de sofocar el incendio.

El fuego ha afectado a algunas paredes y al techo del museo, donde se custodian los pasos de las distintas cofradías y hermandades que procesionan durante la Semana Santa de Orihuela, declarada de Interés Turístico Internacional. También se ha visto afectado el faldón del trono insignia de la Cofradía de La Flagelación (Los Azotes). Las faldillas de ese paso se han deteriorado por el intenso calor y tendrán que repararse. El humo se expandió por toda la estancia. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 4.08 de la madrugada.

Sáez ha explicado a INFORMACIÓN los tensos momentos que vivió esta madrugada tras encontrarse con el incendio en el interior del museo. "El trono de Los Azotes estaba pegado a la cortina que estaba ardiendo y, para evitar que ardiera el paso, fui a moverlo, pero tenía el freno de mano echado y estaba yo solo allí, y, al final, como tenía que retirarlo, he cogido una bocanada de aire pero me entraba humo, así que, como he podido y aguantando la respiración, me he metido dentro del trono, he quitado el freno y he podido moverlo", relata aún con el susto en el cuerpo. "Cuando han llegado los bomberos he visto el cielo abierto, porque podía haber pasado una desgracia muy grande", señala. Las paredes del museo se han teñido de negro y algunos tronos tienen polvo de los extintores por encima "pero eso se limpia, lo importante es que el fuego no se haya propagado de un trono a otro", indica el presidente de la Semana Santa oriolana. Las puertas del museo han permanecido abiertas durante varias horas para que saliera el intenso humo y el olor que ha cubierto toda la planta baja del museo, donde están los tronos.

Es el segundo sobresalto en lo que llevamos de año que se produce en el Museo de la Semana Santa de Orihuela por culpa del fuego. El pasado 26 de enero un conato de incendio, también de madrugada, afectó al interior, pero pudo ser rápidamente sofocado debido a que se activó la alarma de incendios antes de que se propagasen las llamas a unas cortinas, lo que hubiera podido provocar daños mayores. El humo sí afectó al interior del local donde se custodian importantes tallas, muchas de un gran valor. Casualmente, el incendio de este lunes se ha iniciado en la misma zona que el de enero, pero el presidente de la Junta Mayor explica que su origen es diferente. "El de enero fue en un transformador que había de tensión alta, antiguo, que ya lo quitamos y pusimos conexiones y líneas nuevas, pero en ese registro va una línea antigua que es la que ha hecho el cortocircuito unos metros antes del registro y ha ido prolongándose el fuego por la línea, hasta el registro, que se ha quemado y es lo que ha prendido la cortina", señala José Saéz. Los angustiosos momentos del incendio han quedado grabados en las cámaras de seguridad del Museo de la Semana Santa.

Este segundo incendio en cuatro meses ha encendido todas las alarmas. El presidente de la Junta Mayor se ha reunido esta mañana con varios presidentes de cofradías y hermandades y técnicos en electricidad para abordar las causas de estos siniestros. Sáez ha adelantado a INFORMACIÓN que se ha acordado cambiar toda la instalación eléctrica del museo para evitar un nuevo incendio. "Ya cambiamos todas las luminarias, los sensores de incendio, que han funcionado perfectamente, y las videocámaras y lo que vamos a afrontar ya mismo es cambiar toda la instalación eléctrica del museo para actualizarla, con nuevo cableado", ha explicado el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Orihuela. "Es un susto enorme, que no se lo deseo a nadie", indica José Sáez a quien aún le cuesta hablar. "Podía haber sido una tragedia porque los tronos son de madera policromada que arde con facilidad y, de no llegar a tiempo, ahora estaríamos hablando de una catástrofe", indica. En el museo se custodian actualmente 25 pasos, los más insignes, de las distintas hermandades, cofradías y mayordomías de la Semana Santa de Orihuela. Algunos tienen un incalculable valor histórico y artístico. De hecho, hay tallas de escultores tan reconocidos como Francisco Salzillo o Víctor de los Ríos.

El Museo de Semana Santa está construido sobre el solar dejado tras el derrumbe de la Iglesia de la Merced de la cual queda aun fachada renacentista del Siglo XVI. En la actualidad se compone de cuatro plantas de más de 1.200 metros de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales así como una serie de salones para reuniones o conferencias, decorados con piezas de bordados y la totalidad de los carteles anunciadores de la Semana Santa. El museo alberga la mayoría de los tronos procesionales y esculturales que desfilan en la Semana Santa de Orihuela declarada “Fiesta de Interés Turístico Internacional” el 20 de septiembre de 2010 conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 3 de mayo de 2006 (BOE de 7 de Junio) por ser una de las expresiones religioso-culturales más destacadas de España.