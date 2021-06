El PP de Torrevieja aprueba definitivamente los presupuestos de 2021 con el informe en contra de la secretaria

Los presupuestos ascienden a 106 millones de euros, y contemplan partidas relevantes para iniciar los proyectos de infraestructuras como la Escuela y Taller de Oficios -cuya ubicación se desconoce- o el inicio de la renovación de varios paseos de la ciudad, con una partida presupuestaria de diez millones de euros, además de la financiación de ayudas a colectivos como universitarios, mayores y familias en precario, según el concejal de Hacienda, Domingo Paredes.

La aprobación llega con más de seis meses de retraso porque los juzgados paralizaron en dos ocasiones la convocatoria de este pleno en marzo y mayo pasados, a instancias de los recursos de la oposición amparados por informes en contra de la propia convocatoria de la secretaria general del pleno. De hecho, hoy mismo en el expediente figuraba un nuevo informe de la secretaria general del pleno, que es la funcionaria con competencias para valorar jurídicamente la convocatoria del pleno, en el que se advierte de que el expediente que se sometía al pleno estaba incompleto. Y como en anteriores convocatorias alerta de que esa carencia podría derivar en una nulidad del acto -como ya ha ocurrido con el presupuesto de 2020. El alcalde Eduardo Dolón se ha negado a que se diera cuenta del contenido de ese informe en la sesión.

El alcalde ha impedido que la secretaria diera cuenta del informe en el que señala, de nuevo, que el expediente que se ha aprobado estaba incompleto

La oposición de la edil del PSOE, Fanny Serrano, el grupo municipal de Los Verdes, con Israel Muñoz a la cabeza y el concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper han reclamado al alcalde Eduardo Dolón que dejara intervenir a la habilitada nacional para dar lectura a ese informe para que el resto de la Corporación pudiera conformar su criterio con esa información a la hora de decidir su voto. El alcalde lo ha impedido en varias ocasiones, no sin advertencias previas de esos ediles de que de ese gesto quedará constancia en el acta. Dolón ha optado por retirar la rla palabra a uno de los ediles cuando le insistía en este punto.

La edil Fanny Serrano ha pedido, además, al iniciarse la sesión extraordinaria, todavía telemática, y como cuestión de orden, que votara dejar sobre la mesa el expediente y la votación de la aprobación definitiva del presupuesto puesto se que ha presentado un nuevo recurso -por la vía administrativa, no la judicial- que el alcalde no ha resuelto antes de la sesión y en el que se señala, entre otros extremos, el hecho de que las comisiones previas al pleno no contemplan los debates e intervenciones de los concejales. Algo que resolvió por decreto el alcalde hace unos meses. Serrano recuerda que con esta medida los concejales que no están como miembros en esas reuniones no pueden conocer el detalle de las intervenciones lo que vulneraría su derecho fundamental a la información.

El PP adoptó esta medida para agilizar las tramitaciones puesto que el acta de las comisiones debía estar transcrita antes de las sesiones plenarias y en ocasiones debían reflejar resoluciones de cientos de folios. Los juzgado ya han advertido al municipio que no puede dejar de transcribir el contenido de estas comisiones. Esa decisión Dolón fue una de las principales consideradas por el juzgado de lo Contencioso para anular la aprobación del presupuesto de 2020.

El PSOE, a lo suyo

El PSOE votó unido en contra de la aprobación de los presupuestos pero ya había vuelto a su dinámica habitual de enfrentamiento interno en los primeros momentos de la sesión. La mayoría de concejales del grupo municipal socialista -encabezados por el portavoz, Andrés Navarro, Ana Pérez Torregrosa, Andrés Antón y Rodolfo Carmona- han votado en contra de la propuesta de su compañera de grupo, evidenciando, de nuevo la fractura en las filas socialistas.

Navarro, ha asegurado que esta decisión fue adoptada en una ejecutiva local celebrada de forma urgente y de cuyo resultado el PSOE local no ha informado oficialmente a la dirección del PSPV. En la reunión de grupo socialista del pasado jueves se fijó la postura de votar a favor del recurso y en contra de los presupuestos. En la ejecutiva posterior se aprobó "no respaldar" iniciativas de "concejales de la oposición" que se orientaran a paralizar los presupuestos. Una tesis defendidas con especial convicción por los miembros de la ejecutiva José Manuel Martínez Andreu y Noelia Cabezas.

El alcalde Eduardo Dolón, ha concluido la sesión agradeciendo al portavoz de la oposición mayoritaria, Navarro, que no respaldara la propuesta de la edil socialista y le ha invitado a participar en las negociaciones del presupuesto de 2022. Lo mismo ha hecho el edil Domingo Paredes. Dolón y Paredes, que han sugerido que ese es el tipo de oposición que hay que hacer, no han podido reprimir un sonrisa irónica en la sesión en varias ocasiones cuando Navarro y el concejal Samper se han enzarzado a cuenta de que la mayoría de los socialistas haya renunciado hoy a su derecho a recurrir los presupuestos. Que el PSOE votara a favor de dejar sobre la mesa el punto del orden del día no tenía incidencia alguna sobre el desarrollo del pleno porque la propuesta iba a ser tumbada igualmente por la mayoría absoluta del PP.

Tanto el concejal de Los Verdes, Israel Muñoz, como el de Sueña Torrevieja, Pablo Samper han lamentado que el presupuesto llegara hoy con las mismas deficiencias que hace meses y el gobierno no haya aceptado a modificar ni a recoger algunas de sus alegaciones. Samper también ha recordado que han ejercido su derecho al recurso, porque siguen considerando que se han vulnerado sus derechos fundamentales como concejales, frente a las acusaciones de paralización que ha realizado el PP y ha explicado que la mayor parte de las partidas sociales y de ayudas que los populares han alegado que se han bloqueado con este retraso se han validado con los presupuestos prorrogados.

Paredes, que ha calificado de "individuos" a los ediles que recurrieron el presupuesto, ha indicado que los juzgados han dado la razón al gobierno en el sentido, en especial al recoger que con el informe de la interventora se zanjaba la discusión de si el expediente estaba completo o no, además de incorporarse el documento la liquidación. Paredes ha dado a entender que la última resolución judicial termina con este procedimiento.

Sin embargo, seguirá adelante por la vía ordinaria, como ocurrió con los de 2020, con una anulación que daba la razón a la oposición pero que ha llegado cuando ya no tiene efectos prácticos en la gestión. Los juzgados tardan del orden de un año en resolver estos contenciosos y cuando lo hacen ya no tienen incidencia alguna en los administrados. Algo que también ocurrió con un recurso idéntico del PP contra uno de los presupuestos del anterior mandato municipal.

Navarro ha lamentado que el PP ha sido incapaz de llegar a acuerdos y negociar y que cuando el alcalde presentó públicamente estos presupuestos en diciembre pasado anticipara que no tenía intención alguna de "perder el tiempo" atendiendo a las propuestas de la oposición -aunque sí lo hizo para el caso de Cs y la edil no adscrita, expulsada de Vox. El portavoz del PSOE indicó que de esta actitud se ha derivado el hecho de que la oposición pidiera en el juzgado enmendar las irregularidades en el presupuesto.