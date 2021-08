Detenido un conductor francés tras el atropello mortal de un matrimonio en un paso de peatones de Torrevieja

Una pareja de jubilados de Madrid murió la noche del lunes tras ser atropellada por un vehículo cuando cruzaba un paso de peatones. Los dos cónyuges, un hombre de 72 años y una mujer de 69, fallecieron por el brutal impacto que recibieron y que los llegó a desplazar a 20 metros, arrastrados por el asfalto.

El conductor del furgón que atropelló mortalmente al matrimonio, un hombre de 34 años y de nacionalidad francesa, ha sido detenido por un presunto doble homicidio imprudente con resultado de muerte. El detenido alega que no les vio cuando cruzaban la calle por el paso de peatones, que está señalizado, en un aparente trágico despiste.

El hombre murió prácticamente en el acto y los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por salvar la vida a la mujer, con diferentes maniobras, pero finalmente falleció en el lugar. Los hechos se produjeron este lunes sobre las 21.05 horas cuando el matrimonio estaba cruzando uno de los pasos de peatones habilitados en la avenida Desiderio Rodríguez, frente a la urbanización Paraíso II. Las víctimas fueron arrolladas por un furgón utilitario en el que viajaba una familia de nacionalidad francesa.

Está acusado de un doble homicidio imprudente

El vehículo iba a una velocidad mayor de la permitida -algunas fuentes señalan en torno a los 60 ó 70 kilómetros por hora- y no vio al matrimonio que estaba cruzando por el paso de peatones. El matrimonio fallecido venía de hacer la compra en un supermercado de la zona, de hecho iban cargados con las bolsas de la compra. El impacto fue muy violento puesto que el conductor, al no ver a la pareja, no frenó, desplazando al hombre y a la mujer unos 20 metros.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) desplazó hasta allí a una ambulancia de Soporte Vital Básico y a otra del SAMU, pero sus efectivos no pudieron hacer nada por salvarles la vida a pesar de todos los intentos. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

El conductor del furgón, de 34 años, dio negativo en la prueba de alcoholemia y ha sido detenido por dos delitos de homicidio imprudente. Junto a él viajaban su mujer y sus cuatro hijos. La Policía Local de Torrevieja se ha hecho cargo de la investigación del terrible accidente.

Velocidad

Los coches cogen mucha velocidad en la avenida Desiderio Rodríguez, una de las más largas de la ciudad, a pesar de que hay varios pasos de peatones y semáforos. El paso de peatones donde se produjo el doble atropello mortal no está regulado semafóricamente y, según los vecinos de la zona, «se ha dado más de un susto, con coches que han tenido que frenar bruscamente, sobre todo de noche porque no hay mucha iluminación», señalaron a este diario. La avenida cuenta con dos carriles en cada sentido.

En esta carretera había varios badenes y resaltes, pero fueron retirados por el Ayuntamiento de Torrevieja. La zona más poblada, tras pasar ese paso de peatones, sí está regulada con varios semáforos. Comunica la salida de Torrevieja por el sur y el acceso al Hospital con la playa de los Náufragos y el centro de la localidad. Los coches, a menudo, toman grandes velocidades e, incluso, en más de una ocasión se saltan los semáforos en esta gran recta, según los vecinos, que reclaman mayor seguridad en esta carretera. Precisamente, el pasado 2 de agosto un repartidor de comida que iba en una moto fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en esta misma vía. El joven tuvo que ser trasladado al Hospital de Torrevieja.