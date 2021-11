Chapapría se postula a disputar la presidencia del PP a Dolón

El abogado Juan Chapapría no descarta la posibilidad de postularse como candidato para presidir el PP de Torrevieja mientras que el alcalde Eduardo Dolón anunció el lunes por la noche en el comité ejecutivo local que quiere revalidar el cargo. El anuncio ayer en la edición digital de INFORMACIÓN causó cierta sorpresa en las filas populares. También por el planteamiento de Chapapría, que cuenta con firmes apoyos entre los afiliados, porque pide a Dolón que cuente con él como secretario general a cambio de enfrentarse directamente a la presidencia. El cargo de secretario general lo ejerce el exdiputado nacional y exedil Joaquín Albaladejo desde 2012 -que se ve inesperadamente en medio de la refriega-. El actual presidente, Dolón se limitó ayer a recordar que lo que se decide ahora a nivel interno es la presidencia. Y que el presidente es el que escoge a su equipo y sugiriendo que no está por la labor de aceptar la propuesta de Chapapría. «Cualquier afiliado al PP -Dolón aseguró que son 2.000- puede postularse y presentar sus avales» recordó. La dirección provincial del PP ha anunciado que la asamblea general de Torrevieja se celebrará el próximo 11 de diciembre.

Chapapría reiteró que su «apoyo es claro» a Eduardo Dolón para presidir el partido pero tiene «que estar en juego la secretaria general a la que me postulo. Se me ha dicho por activa y por pasiva que orgánicamente soy el relevo más claro que hay cuando Eduardo Dolón decida hacerse a un lado porque soy el que tiene más apoyos, no entiendo que se pueda hacer esa regeneración ubicándome en un tercer o cuarto lugar», señaló. Chapapría reiteró su «lealtad» a Eduardo Dolón y respaldo para que se reafirme en la presidencia local aunque ha matizado que si se presentara para lidera la agrupación tendría «opciones de ser una candidatura muy seria» pero «creo que es algo que desestabilizaría al partido a nivel interno gane o no gane». Chapapría ha presentado hasta 140 altas en el Partido Popular local en los últimos meses. «No hay nadie, ni de lejos que haya presentado esa cantidad de afiliaciones al partido, que además son apoyos personales», recordó.