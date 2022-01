La hostelería de Orihuela no tendrá que pagar tasa por las terrazas hasta julio

Orihuela aprobó ayer en una junta de gobierno extraordinaria llevar al próximo pleno del día 27 la suspensión de la tasa de ocupación de la vía pública de mesas y sillas de la hostelería con el fin de que esta medida esté vigente con carácter retroactivo desde el 1 de enero hasta el próximo 30 de junio, tal y como lo anunció el concejal de Hacienda, Rafael Almagro. Esta modificación de la ordenanza que la regula se realiza «con motivo de los perjuicios económicos producidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria», indica el texto de la propuesta. Se trata de una prórroga, puesto que su aplicación ya se suspendió a finales de 2020 y estuvo vigente durante todo 2021.

No obstante, no estaba previsto que este año continuara la exención, «una situación sobrevenida por la variante ómicron», explica Almagro, que añade que una decisión así tiene que estar justificada y motivada. En cuanto al plazo que se fija, hasta julio, incide en que según las previsiones en Semana Santa la situación sanitaria estará más normalizada. En ese caso, la afluencia de clientes se recuperará y no será necesario contemplar este tipo de medidas que, recuerda, van dirigidas a paliar los estragos que causa la pandemia en la hostelería: «De esta manera, mostramos nuestro apoyo al sector y contribuimos a su recuperación, ya que se ha visto gravemente afectado por las restricciones establecidas desde marzo de 2020».

Además, según el documento que se llevará al pleno, «es asumible para las arcas municipales al suponer el 0,12% de los ingresos», que Almagro cuantifica en 120.000 euros en un año, y se traduce en «un importante incentivo para el negocio local, con muchas personas empleadas en esta actividad».