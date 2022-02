Las obras de construcción del Colegio Amanecer están a punto de comenzar. El contrato adjudicado a Acciona se formalizó el 20 de enero. Momento desde el cual comienzan a correr los plazos de ejecución -14 meses-. Sin embargo, el Ayuntamiento todavía tiene que adjudicar, por su parte, las obras de urbanización del solar en el que se ubicará el centro, junto a la CV-95 y el Centro de Desarrollo Turístico.

Cuando el inicio de las obras fue anunciado por el alcalde Eduardo Dolón y los representantes de la Generalitat el 21 de diciembre, el primer edil aseguró que ese contrato, que depende del Ayuntamiento, estaría resuelto a la semana siguiente. Algo que no ha ocurrido. Mientras tanto Acciona ha cerrado en los últimos días la aportación de las tasas del impuesto de construcciones y licencia de obras al Ayuntamiento, para comenzar el proyecto que costará 6 millones, financiados por la Generalitat, para acabar con 17 años del colegio en barracones. La inversión que corre a cuenta de Ayuntamiento está valorada en 420.000 € y permitirá dotar al terreno, ahora un descampado, de servicios básicos de suministro de agua, energía, saneamiento, acerado y otros, de los que carece actualmente. El concejal de Educación, Ricardo Recuero (PP) asegura que este retraso en la tramitación municipal no impide que la ejecución de la obra principal comience con normalidad y que después ambas puedan desarrollarse en paralelo. Los técnicos municipales todavía están tramitando la resolución de deficiencias en la documentación de las ocho ofertas presentadas por las empresas. Algo que se decidió el 21 de enero. Es decir, todavía no se ha valorado las plicas, que se abrieron en mesa de contratación el pasado mes de agosto de 2021.